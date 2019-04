PREMIER AL BACIO – SIPARIETTO ROMANTICO NELLA SFIDA SALVEZZA BURNLEY-CARDIFF – DOPO UNO SCONTRO DI GIOCO IL CALCIATORE DEI PADRONI DI CASA BARNES BACIA DUE VOLTE IL NASO DELL’AVVERSARIO JOE BENNETT MA L’ARBITRO NON GRADISCE! – LINEKER IMPAZZISCE SU TWITTER - NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL BACIO ALCUNI TIFOSI HANNO APPREZZATO: “IL CARTELLINO GIALLO PIÙ BELLO DI SEMPRE!” – VIDEO

Da www.ilposticipo.it

barnes bennett

In fondo è tutta una questione di chimica! Certi baci possono scappare solo in certe situazioni e, anche quando non segnano l’inizio di una storia, restano comunque indimenticabili. Nella Giornata internazionale dedicata a uno dei gesti più vecchi di sempre, la Premier League se ne chiama fuori? Ovviamente no. In Burnley-Cardiff ci si giocava parecchio… ma c’è stato lo stesso spazio per le affettuosità! L’arbitro Mike Dean però non le ha gradite e ha usato il pugno di ferro…

Lineker

CARTELLINO GIALLO – Neil Warnock se lo sentiva: il manager sapeva che i torti arbitrali subiti contro il Chelsea sarebbero costati cari! Dopo è arrivata la sconfitta sul campo del Manchester City e quindi il k.o. contro il Burnley trascinato dalla doppietta di Chris Wood (2-0). Ai padroni di casa è bastato un gol per tempo per blindare la salvezza e spedire i gallesi all’inferno: la squadra di Warnock ora ha cinque lunghezza di ritardo sul Brighton che però ha una partita in meno. Ma la sfida del Turf Moor è stata segnata soprattutto dal doppio bacio di Ashley Barnes sul naso dell’avversario Joe Bennett dopo uno scontro di gioco nel primo tempo. L’arbitro Mike Dean ha sanzionato il giocatore di casa col cartellino giallo per condotta antisportiva… e il gesto non è sfuggito al mondo dei social!

lineker tweet

“FORTUNATO” – Il bacio del Turf Moor ha fatto tendenza su Twitter! Secondo Gary Lineker il calciatore del Burnley è stato fortunato: “Barnes ha ricevuto un giallo dopo essere arrivato faccia a faccia con Bennett. Barnes ha baciato Bennet sul naso, non una ma due volte. Fortunato forse a non prendere due gialli”… con tanto di bacetti in chiusura di tweet!

A chiarire come sono andate le cose ci ha pensato BBC 5 Live Sport: “Bennett vede il giallo per un intervento in ritardo su Barnes… Barnes viene ammonito per aver baciato Bennett”… e bacetti ovviamente!

Il giornalista Dominic Booth non è riuscito a risolvere il dilemma: “Barnes ha appena baciato il naso di Bennett. Non so perché”…

bbc tweet

Nella Giornata internazionale del bacio… alcuni tifosi hanno apprezzato le affettuosità andate in onda al Turf Moor: “Adoro la Premier League”…

Secondo altri utenti quello incassato dal giocatore del Burnley è il “cartellino giallo più bello di sempre!”. Prima le affettuosità poi la salvezza?

barnes bennett