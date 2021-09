LA PREMIER VA ALLA GUERRA CONTRO LA FIFA: SCHIERERÀ I SUDAMERICANI CHE NON HANNO RISPOSTO ALLE CONVOCAZIONI DELLE NAZIONALI AI QUALI NON È CONSENTITO SCENDERE IN CAMPO IN CAMPIONATO. I CLUB SE NE FREGANO DELLE SANZIONI. ECCO CHI SONO GLI 11 GIOCATORI COINVOLTI NELLA BARUFFA DIPLOMATICA. LA PREMIER PALESA L’ALLEANZA POLITICA CON LA UEFA DI CEFERIN, GRANDE NEMICO DI INFANTINO…

La Premier va alla guerra contro la Fifa. E’ venerdì pomeriggio e non c’è traccia della deroga che Infantino ha chiesto al governo inglese per pacificare una situazione esplosiva: ai sudamericani che non hanno risposto alle convocazioni bloccati dai club di appartenenza non è consentito scendere in campo in campionato. E’ la regola dei “5 giorni”. Ma i club hanno deciso di fregarsene. Ignorano le minacce di sanzioni (tra cui è prevista anche la sconfitta a tavolino) e vanno avanti. Il Daily Mail scrive che schiereranno i giocatori “vietati”.

Sono 11 i giocatori convolti nella baruffa diplomatica: Alisson, Fabinho e Roberto Firmino del Liverpool, Raphinha del Leeds, Ederson e Gabriel Jesus del Manchester City, Thiago Silva del Chelsea e Fred del Manchester United. E poi ci sono l’attaccante messicano dei Wolves Raul Jimenez, l’attaccante del Paraguay e del Newcastle Miguel Almiron e Francisco Sierralta del Watford, cileno.

I club si sono anche accordati tra loro e hanno deciso di restare uniti: le squadre avversarie non faranno ricorso contro i club “ribelli”. Insomma un fronte unito: la Premier s’impunta, e palesa l’alleanza politica con la Uefa di Ceferin.

Perché il contesto è importante: Fifa e Uefa sono due fronti opposti e si danno battaglia. Boris Johnson ha da tempo firmato un silenzioso sodalizio con Ceferin. Ed è anche per questo che nicchia davanti alle richieste della Fifa.

Tutto ciò – in attesa di altri clamorosi eventi – può avere delle ripercussioni anche sul Napoli. In teoria, allo stato attuale, il Napoli infatti non potrà impiegare in Europa League contro il Leicester Ospina, Koulibaly, Rrahmani e Osimhen. I quattro sono di ritorno da viaggi in Paesi che il Regno Unito ha inserito nella sua “red list”, e dunque prima di poter entrare in Inghilterra dovrebbero osservare una quarantena di 10 giorni. Il match al King Power Stadium è in programma giovedì: non farebbero in tempo. Sono quelli che Spalletti, in conferenza stampa, ha chiamato problemi burocratici.

La diplomazia è al lavoro, ma l’eventuale disponibilità del governo inglese a bonificare la situazione è frenata dalla guerra politica che si combatte a livelli più alti: la Premier sta con la Uefa, contro la Fifa. E il Napoli potrebbe fare la fine del danno collaterale.

