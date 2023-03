PRIMA DELLA PARTITA DI SERIE D TRA SANGIOVANNESE E GROSSETO, LA SQUADRA OSPITE HA NOTATO CHE LA TRAVERSA DELLA PORTA ERA PIÙ BASSA DI CIRCA 10 CENTIMETRI RISPETTO A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO - PER EVITARE IL RINVIO DEL MATCH E LA SCONFITTA A TAVOLINO, I PADRONI DI CASA SI SONO MESSI A SCAVARE UNA FOSSA SULLA LINEA DI PORTA - ALLA FINE LA PARTITA SI È GIOCATA, MA IL GROSSETO HA ANNUNCIATO UN RICORSO... - VIDEO

Estratto da www.sport.sky.it

traverse troppo alte in sangiovannese grosseto

Incredibile quanto accaduto nel prepartita di Sangiovannese-Grosseto, sentitissimo match del girone E di Serie D andato in scena domenica 19 marzo. Prima del fischio d'inizio, […] la squadra ospite ha notato[…] che l'altezzadelle porte non era regolare. Dopo un controllo da parte dell'arbitro e degli addetti al campo si è infatti scoperto che la traversa era più bassa di circa 10 cm rispetto a quanto stabilito dal regolamento. […]

LE BUCHE SULLE LINEE DI PORTA

traverse troppo alte in sangiovannese grosseto

Per evitare il rinvio […] e […] la sconfitta a tavolino […] i padroni di casa hanno deciso di scavare una buca all'altezza della linea delle due porte per far sì che si abbassassero e che le traverse tornassero all'altezza di circa 2,40 metri. […] Dopo un lungo impegno da parte dei padroni di casa la partita si è giocata ed è terminata 1-1, […] Il Grosseto, però, ha annunciato ricorso in quanto, come spiegato attraverso un comunicato ufficiale, "la società ospitante non ha rimediato alla problematica nonostante l'invito dell’arbitro[…]"

traverse troppo alte in sangiovannese grosseto traverse troppo alte in sangiovannese grosseto traverse troppo alte in sangiovannese grosseto traverse troppo alte in sangiovannese grosseto traverse troppo alte in sangiovannese grosseto