30 lug 2022 22:49

LA PRIMA "JOYA" DI MOU! ASSIST DI DYBALA, GOL DI IBANEZ: A HAIFA LA ROMA DI MOURINHO VINCE L'AMICHEVOLE CONTRO IL TOTTENHAM DI ANTONIO CONTE PER 1-0. DECIDE LA PARTITA IL COLPO DI TESTA DEL DIFENSORE GIALLOROSSO DAL CALCIO D'ANGOLO BATTUTO DALLA "JOYA" (RIMASTO IN CAMPO 60 MINUTI) – ZALEWSKI USCITO PER UN PROBLEMA ALLA CAVIGLIA - SPAVENTO PER PELLEGRINI: BRUTTA FERITA SUL VOLTO PER UNA GOMITATA (INVOLONTARIA)…