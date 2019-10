PRIMA LA SOSTITUZIONE, POI L’ERRORE DELL’ARBITRO: A RIBERY PARTE LA BROCCA! LO “SFREGIATO” DELLA VIOLA, GIA’ IMBUFALITO PER LA SOSTITUZIONE, SPINTONA A FINE GARA L’ASSISTENTE CHE INSIEME ALL’ARBITRO GUIDA E ALLA SALA VAR HA DECISO DI CONVALIDARE LA RETE DI IMMOBILE - ORA IL FRANCESE RISCHIA 4 TURNI DI STOP - MONTELLA ATTACCA IL DIRETTORE DI GARA - VIDEO

Giovanni Sardelli per la Gazzetta dello Sport

Flashback. Perché Montella ha uno stato d' animo simile a quello dopo la gara con il Napoli. Rabbia scaturita dal contatto Lukaku-Sottil prima del gol decisivo.

«Non capisco perché l' arbitro non lo va a vedere - incalza il tecnico - È chiaramente un fallo netto, Guida ci ha spiegato che per lui non lo era ed il Var non lo ha chiamato. Non è la prima volta quest' anno. Sono nervoso ed è dura per me, senza il Var un errore così provavi ad accettarlo, ora no.

È un episodio netto, se non è fallo quello quando si deve fischiare? Nel primo tempo poteva anche essere rigore su Lazzari. Ma non andare a vedere il fallo di Lukaku, soprattutto nel finale di partita, è grave. Visto che siamo delle stesse parti con l' arbitro, abbiamo scommesso un caffè. Mi pare chiaro me lo debba pagare». Montella dovrà trovare anche il modo di chiarire con Ribery, scontento per il cambio. «Non l' ho visto protestare. Per me era stanco già da un po'. Un campione spesso reagisce così per voler incidere, nessun problema». Il club però ora potrebbe dover gestire un altro caso Ribery: il francese a fine partita ha spintonato uno degli assistenti dell' arbitro, Passeri.

Di finale in finale. Dal k.o. nel finale a Glasgow alla vittoria del Franchi col colpo di testa da tre punti di Immobile. «Sono felice - dice Inzaghi - abbiamo sempre condotto la partita ed abbiamo vinto meritatamente. Siamo stati bravissimi, nonostante il poco recupero dopo il Celtic la gara è stata ottima. Potevamo forse gestire meglio il vantaggio, ma ero tranquillo. Quando vedo la Lazio giocare così non ho dubbi sul risultato finale. Meritiamo più dei 15 punti in classifica. Il rigore? Doveva tirarlo Immobile, ma Caicedo è un buon rigorista. Comunque Immobile lo ha lasciato volentieri perché conosce i sacrifici del compagno, ha deciso Ciro». Chiusura sul Var. «Abbiamo fatto scuola due anni fa, non commento gli episodi. La squadra arbitrale è una garanzia: mi avevano detto del rigore su Lazzari del primo tempo, ma non avevo tempo di pensarci.

Sono solo felice per la vittoria».

