Estratto dell'articolo di Paolo Rossi per www.repubblica.it

(...) Lorenzo Sonego, l'anti-personaggio. Il ragazzo più schivo/sincero/sintetico/onesto del tennis italiano. E anche l'unico azzurro rimasto in gara agli Internazionali Bnl d'Italia, tra i migliori otto.

Non gli caverete mai una parola fuori posto, una parola di troppo. Discreto come solo una certa torinesità lo è, laborioso fin nel midollo spinale. Ma caparbio. "Mai pensato di perdere" ha detto dopo la vittoria su Thiem, ed era 3-5 nel terzo set. Potrebbe suonare presuntuoso, ma non esiste: è solo il suo pensiero.

Curiosamente, il suo alter ego è tutto un fuoco e fiamme: Gipo Arbino, il suo allenatore.

Dove può arrivare non lo sa neppure lui. Intanto con i quarti di finale del Foro entrerà nei primi Trenta (n. 29), giusto dietro Fognini. Ma Sonego ha delle ambizioni che non vuol rivelare: non per scaramanzia, ma per amore del lavoro. Vietato bruciarle, nel caso non riuscisse a raggiungerle.

"Giusto che si parli di Sinner e Musetti: sono giovani che sono cresciuti velocemente. A me piace solo pensare al tennis, a giocarlo. Fare felici i miei cari"

Per questo, stasera alle 19, scenderà in campo contro Rublev pronto a ripetere il suo magico giovedì. Sperando di evitare il coprifuoco, e abbozzare un balletto musicale insieme al pubblico presente: sarebbe l'apoteosi.

