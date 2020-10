IL PROGETTO DELLA SUPERLEGA EUROPEA INFIAMMA DI NUOVO LA GUERRA TRA INFANTINO E CEFERIN – DIETRO L’OPERAZIONE CHE COINVOLGEREBBE 18 SQUADRE (5 INGLESI, REAL, BARCA, PSG E FORSE LA JUVE) E SAREBBE FINANZIATA CON 6 MILIARDI DA "JP MORGAN", CI SAREBBE LA REGIA DELLA FIFA - LA FURIOSA REAZIONE DELLA UEFA, CON LA QUALE LE SQUADRE HANNO UN CONTRATTO PER LA CHAMPIONS LEAGUE FINO AL 2024: "CI OPPORREMO FORTEMENTE. UNA SUPERLEGA SAREBBE DISTRUTTIVA E NOIOSA”

Antonello Guerrera per la Repubblica

Il nome ci sarebbe già, ed è affascinante: European Premier League, ossia il campionato più bello e ricco di tutti, ma stavolta europeo. Sarebbero già pronti i soldi, tanti, 6 miliardi di euro sull'unghia da parte del colosso bancario Jp Morgan, nonostante il Covid. Squadre di lusso come Liverpool e Manchester United apparentemente già in trattative avanzate. È - o meglio, sarebbe - la Superlega europea di cui si parla da oltre 20 anni, cui parteciperebbero i club più stellari, ricchi e prestigiosi di Inghilterra, Italia, Spagna, Francia e Germania.

Ora, il progetto dei "big" potrebbe diventare realtà, secondo Sky News . Che, con il responsabile della City londinese, Mark Kleinman, ha lanciato la notizia bomba: sarebbe una rivoluzione copernicana del calcio europeo. Secondo la tv britannica, i negoziati sarebbero in fase così avanzata che entro la fine del mese potrebbe già arrivare un annuncio ufficiale.

Dietro ci sarebbe la regia della Fifa, l'organismo massimo del calcio mondiale. I 6 miliardi di Jp Morgan per il lancio della European Premier League, in un pacchetto più ampio di finanziatori, verrebbero ripagati con la valanga di denaro che generebbero i diritti tv. Ma ieri sera è arrivata la furiosa reazione della Uefa, con la quale le squadre hanno un contratto per la Champions League fino al 2024: «La Uefa», si legge in un comunicato, «si oppone fortemente a una Superlega. I principi di solidarietà, promozione e leghe aperte non sono negoziabili.

Ciò rende la Champions League e il calcio europeo le migliori competizioni sportive del mondo. Una Superlega sarebbe distruttiva e noiosa». Il progetto prevederebbe tra le 12 e le 18 squadre coinvolte: almeno 5 inglesi tra cui Manchester United, Manchester City e Liverpool, poi Real Madrid e Barcellona, Psg, Bayern Monaco e, secondo Sky News , anche la Juventus, anche se dal club torinese (il presidente Andrea Agnelli è tra l'altro a capo della European club association, legata alla Uefa) non c'è alcuna conferma.

Secondo la Bbc , il presidente del Real, Florentino Perez, sarebbe direttamente coinvolto nel progetto galattico, la cui formula prevederebbe un campionato annuale tra i big e poi i play-off per decretare la vincitrice, con premi da centinaia di milioni di euro per chi arriva alla fase finale. Tuttavia, secondo Sky News, almeno le squadre inglesi continuerebbero a giocare il campionato nazionale, il che collimerebbe con il recente "golpe", poi fallito, di Liverpool e United per prendere il controllo della Premier, insieme a pochi altri club, in cambio di più soldi alle serie minori e soprattutto meno partite.

Piovono critiche. Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, scommette sul fallimento del progetto: «Fosse vera una cosa del genere, gli organizzatori dimostrerebbero di non capire niente, né di calcio, né di diritti tv». (...)

