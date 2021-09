PRONOSTICI SCON-CERTI – IL MILAN BATTERA’ LA LAZIO, LA JUVE VINCE A NAPOLI, L’INTER PASSA IN CASA DELLA SAMP – L’EX DIRETTORE DEL "CORRIERE DELLO SPORT" VEDE I ROSSONERI DEL “FANTASMA” IBRA FAVORITI CONTRO LA LAZIO CHE HA MILINKOVIC, "IL MIGLIOR GIOCATORE DEL CAMPIONATO". LA SAMP DEVE ANCORA SEGNARE IL SUO PRIMO GOL IN SERIE A…

Mario Sconcerti per corriere.it

sconcerti

Personalissima premessa

Piccolo ante litteram: i pronostici sono figli del diavolo. Serve ironia in chi li scrive e soprattutto in chi li legge. È puro intuito più una buona fortuna, mentre il calcio è già più vicino alla scienza. Se vi va giochiamo insieme, altrimenti non cominciate nemmeno a leggere. Buona giornata. Ultima cosa, le partite sono nella prima parte nel mio ordine d’importanza. Nella seconda seguono il calendario.

Milan-Lazio 1

(Domenica ore 18) Favorito è il Milan, non perché sia più forte della Lazio, questo è da chiarire, ma perché è più avanti nella costruzione, gioca insieme da più tempo. In questo momento si cerca un’abitudine di gioco. Il Milan è alla terza stagione con Pioli, la Lazio alla terza partita con Sarri.

berlusconi ibra

La Lazio ha Milinkovinc Savic che è forse il miglior giocatore del campionato. Potranno esserci valutazioni diverse, ma non cambieranno di molto la qualifica. Però la Lazio di oggi è da definire. Lazzari terzino è un’incognita contro un’ala importante come Leao. Vero che anche Leao deve correre dietro a uno come Lazzari, ma l’attaccante spesso pesa di più, è più vicino alla porta. Stessa cosa se giocasse lì Rebic, sono attaccanti intercambiabili, molto convincenti nell’uno contro uno. La Lazio è in costruzione sui territori classici di Sarri, le fasce. Pedro e Felipe Anderson sono giocatori ottimi, ma invecchiati sui loro limiti di livello. Non reggono la distanza del campionato, vanno bene in una singola partita, dove peraltro non sono cannonieri. Credo che un limite di fondo della Lazio sia questo.

Non lo fosse, se cioè Anderson e Pedro giocassero per quello che possono ma non fanno da tempo, la Lazio sarebbe completa nei dodici, tredici giocatori di base. Ma resta questo dubbio. Unito a quello dei terzini e della stabilità complessiva che deve reggere due centrocampisti di attacco come Milinkovic e Luis Alberto. Il Milan aspetta Ibrahimovic che è ormai come un fantasma illustre. Non gioca da mesi, non credo tornerà in campo subito, entrerà forse durante la partita.

mario sconcerti

Ma una differenza del Milan è questa abbondanza nelle assenze. Ci sono ormai giocatori che coprono gli altri. E quelli che restano dall’anno scorso sono destinati a crescere. Il Milan è un’ auto da rally che sta diventando una formula vicina a quella giusta. La sua differenza sta nella corsa e nella visione piena di linee rette di Kessie, vero giocatore indispensabile, più di Ibrahimovic. Ma non me la prenderei per il suo contratto. I giocatori vanno usati finché stanno in casa nostra. Dopo la vita è loro e dobbiamo smettere di pensare che sia anche nostra. Comunque il pronostico è 1.

NAPOLI-JUVE

MOURINHO ALLEGRI SPALLETTI SARRI INZAGHI

(sabato ore 18) – Il Napoli è buono, non buonissimo, si porta dietro leggerezze varie. Quella del portiere, di Mario Rui, vero eroe moderno che si prende in faccia i rifiuti di tutti e continua a correre nel vento. Pensare a Don Chisciotte è forse un’offesa all’immaginazione di Cervantes, ma i mulini sono la materia di cui è fatto Mario Rui. Ci sono in più l’assenza di Zielinski e il problema del regista finora coperto da Lobotka, sostituto di Demme e anche lui infortunato. Il Napoli ha meno problemi della Juve quanto a necessità di sostituzioni, ma ha una squadra abbastanza sconvolta nei suoi particolari. Anguissa è grande e grosso, un riferimento fisico tra fantasisti numerosi e leggeri. Ma i grandi e grossi servono quando diminuisce la qualità sul campo.

ALLEGRI SPALLETTI SARRI

Non è utile essere leggeri nel calcio di oggi, non è necessario essere per forza molto fisici. Il calcio dei grandi è una via di mezzo, saper gestire il pallone con qualunque fisico perché la forza è nei piedi e nella testa. Noi siamo diventati campioni d’Europa con Verratti, Jorginho e Barella, tre normotipi, nessuno con eccezioni atletiche, tutti con predisposizioni al buon calcio. La Juve è sconosciuta, non si sa quando davvero riavrà i suoi sudamericani e come sceglierà di mettersi in campo. Il problema ora è complesso, ma la materia per risolverlo è tanta. Una Juve più dilettantesca potrebbe trovare la sua giornata migliore. Mi viene in mente il 2.

simone inzaghi 4

La Samp deve ancora segnare il suo primo gol in serie A. Ha perso in modo stretto contro il Milan in casa, ha pareggiato con il Sassuolo in trasferta. Sembra con rispetto una squadra di seconda fascia con alcuni giocatori che la tengono fuori pericolo come Thorsby, Quagliarella, Bereszynski, Candreva. Debutterà Caputo, uno dei migliori attaccanti del campionato con presenze molto alterne nelle due ultime stagioni. Non è più giovane ma conosce il calcio. Avere in area lui e Quagliarella è sempre un problema. La Samp è chiaramente una squadra di transizione, non c’è molto futuro dentro, ma questo ha poco a che vedere con un singolo risultato. Il Milan ha vinto soffrendo a Marassi.

Da chiarire l’Inter almeno nella formazione della partita. Restano in dubbio mentre scrivo soprattutto gli esterni. I titolari sono Dumfries e Perisic, oggi sono in discussione con Darmian e Di Marco, quest’ultimo ancora da vedere ad altezza Inter. È la seconda trasferta consecutiva dell’Inter, vincere sarebbe una spinta doppia. Credo ce la farà. Pronostico 2.

bennacer ibra pioli ibra