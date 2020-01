PRONTI, VIA: OGGI RIPARTE LA SERIE A CON LAZIO-BRESCIA – A CHI HA FATTO BENE LA SOSTA? ANTONIO CONTE PUÒ SORRIDERE DOPO IL RECUPERO DI SENSI, BARELLA E SANCHEZ - IL NAPOLI HA PERSO KOULIBALY E LA JUVE RILANCIA RABIOT – INZAGHI OGGI PUÒ AGGUANTARE VIRTUALMENTE LA VETTA…

Francesco Perugini per “Libero Quotidiano”

lazio supercoppa

Anno nuovo, lotta scudetto vecchia? La Lazio, che contro il Brescia (ore 12.30, diretta Sky sport) inaugura la ripartenza del campionato dopo le feste, prova a cambiare il copione. A -6 dalla capolista Inter e con una partita da recuperare - con l' Hellas il 5 febbraio - Inzaghi vuole agguantare virtualmente la vetta per sognare ancora a vent' anni dall' ultimo scudetto. Con Leiva e Luis Alberto squalificati, dovrebbe toccare agli eroi di Riad: Parolo e l' acciaccato Cataldi. La buona notizia è il recupero di Immobile in coppia con Caicedo. «Scudetto? Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, ma al tempo stesso umili», chiede l' allenatore biancoceleste, a caccia della nona vittoria di fila per eguagliare Eriksson nell' annata 1998/99.

simone inzaghi

Già autore del primo gol dello scorso decennio in Chievo-Inter 0-1, Balotelli ha l' occasione di ripetersi nel primo match del 2020 per il Brescia. Alle 20.45 (su Dazn) tocca alla Roma, quarta a -1 dai rivali capitolini. Fonseca si gode i suoi uomini migliori - Perotti più di Mkhitaryan nei tre dietro Dzeko - ma cerca di recuperarne altri (Cristante il più vicino): «Kluivert sarà pronto dopo la Juve (domenica 12, ndr), per Pastore serve più tempo.

balotelli

E Kalinic giocherà di più», promette il mister giallorosso in vista del Torino (Mazzarri conferma Verdi-Berenguer alle spalle di Belotti). Nel pomeriggio, rispondono al Brescia le altre squadre in zona salvezza: la Spal affronta il Verona (ore 15, diretta Sky) con Semplici che non rinuncia a Kurtic nonostante la cessione vicina. Alle 18 (sempre su Sky) c' è il Genoa con la prima di Davide Nicola. «La squadra ha l' indole di proporre gioco, ma non ha equilibrio: 35 gol subiti sono troppi, 17 fatti non molti. Schone? La priorità è la squadra», è l' analisi dell' allenatore del miracolo-Crotone, che dovrebbe ripartire dal 3-5-2 con Perin subito tra i pali e Pinamonti-Pandev in avanti.

LAZIO JUVE SUPERCOPPA

Domani diritto di replica alle prime della classe. Dopo Bologna-Fiorentina con l' altro esordio di giornata, quello di Iachini con i viola («mi piace, crede nel lavoro duro. Gli Europei? Me li devo meritare», dice Chiesa che torna a parlare), c' è una sfida delicatissima per la Juventus.

rabiot e la mamma veronique

All' Allianz Stadium arriva il Cagliari, frenato dalle vertigini di alta quota. Con Bentancur squalificato per il nervosismo di Supercoppa e Can sempre più lontano, Sarri punterà su Rabiot per la terza volta di fila in A. In avanti si va verso la conferma del tridente, mentre De Ligt tornerà in difesa dopo la bocciatura di Riad per Demiral.

maurizio sarri foto mezzelani gmt003

I sardi - sesti con un punto nelle ultime tre - con una vittoria tornerebbero a insidiare l' Atalanta quinta. Tinte bianconere anche a Bergamo, dove torna Kulusevski con il Parma. Lo svedese, bocciato da Gasp, è diventato la plusvalenza più ricca di sempre per gli orobici dopo l' ingaggio da parte della Signora per giugno. Al Gewiss Stadium agirà da finto centravanti, visto i problemi di Inglese e Gervinho.

kulusevski

Dall' altra parte, la Dea riabbraccia Zapata dopo tre mesi di stop, ma solo a partita in corso. È sempre più concreta, invece, la possibilità di un esordio-bis già dal 1' per Ibrahimovic col Milan. Dopo 45' in amichevole e appena tre allenamenti, Ibra è pronto a prendersi l' abbraccio dei 60 mila di San Siro e il centro del tridente contro la Samp. Tra i rossoneri possibile chance per Paquetà. Sulle fasce Ranieri recupera Murru e Bereszynski, ma perde Ferrari per il resto della stagione.

antonio conte

Al termine di Lecce-Udinese delle 18 (c' è ancora il precario Gotti a guidare i friulani), occhi puntati sul San Paolo dove Antonio Conte sembra avere l' occasione giusta per riportare l' Inter a un successo che manca dal '97/'98. Gattuso deve improvvisare la difesa del Napoli - fuori Koulibaly, con Manolas ci sarà Luperto -, i nerazzurri recuperano Sensi dal 1' e il trio Barella-Sanchez-Asamoah in panchina. Col ko di D' Ambrosio, gli unici dubbi riguardano Godin e Gagliardini, favoriti su Bastoni e Vecino.