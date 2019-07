LA PROPOSTA INDECENTE DI GALLIANI A ICARDI: "VIENI AL MONZA!” - L’AD DEL CLUB DI BERLUSCONI LA BUTTA LI': “MAURO È L’ATTACCANTE CHE MI INTRIGA DI PIÙ. ABITA A MILANO, NON DEVE NEANCHE FARE IL TRASLOCO…” – IL “GAL” AMMETTE DI AVER CONTATTATO IN PASSATO GIAMPAOLO, SARRI E CONTE COME PAPABILI ALLENATORI DEL MILAN E POI RIVELA QUAL E' LA SUA FAVORITA PER LO SCUDETTO - IL PRANZO A ARCORE PER I 75 ANNI (FOTO)

Adriano Galliani, come regalo per i suoi 75 anni, vorrebbe l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi al centro dell’attacco del suo Monza. “È la punta che mi intriga di più, sono convinto possa fare molto bene ovunque. Se venisse al Monza - la battuta dell’ad in un'intervista rilasciata a SportMediaset - non avrebbe neanche il fastidio di spostarsi da Milano".

Sugli obiettivi stagioni del Monza, Galliani è chiaro: "Uscire dalla Serie C è un inferno, poi è più facile andare su ma noi abbiamo il dovere di vincere questo campionato, arrivando primi senza andare ai playoff perché pensiamo di avere una squadra molto forte. Non nego la speranza di tornare in Serie A”.

Galliani e quella chiamata a Sarri

Galliani ammette di aver contattato in passato Giampaolo, Sarri e Conte come papabili allenatori del Milan: “Giampaolo nell'estate del 2016 venne a casa mia perché lo considero un grande maestro di calcio e poi gioca col modulo preferito di Berlusconi che è il 4-3-1-2. Io spingevo per lui, i cinesi spingevano molto per Montella che io stimo e che ho apprezzato, anche perché con lui abbiamo vinto l'ultimo trofeo dell'era Berlusconi.

Conte l'ho corteggiato molto ma non sono mai riuscito ad andare in là col corteggiamento. Anche Sarri è stato molto vicino al Milan e mi è dispiaciuto che non sia venuto. Credo che le tre grandi storiche del calcio italiano quest'anno faranno vedere del bel calcio, ma la favorita resta la Juventus”.

