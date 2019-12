https://sport.sky.it/

Il gol di Ronaldo alla Samp, in versione uomo volante, ha riportato in auge il "Cristiano Ronaldo header challeng": si tratta di una sfida proposta a Londra in estate. Pallone da colpire di testa all'altezza di 2.65 metri con premio di mille sterline per chi riuscisse nell'impresa!

SEMPRE PIÙ IN ALTO - LO STACCO, LA TECNICA, LA SOSPENSIONE DEL SALTO DI CR7 BONINSEGNA: «È STATO ANCHE MEGLIO DI QUELLO DI PELÈ»

Carlos Passerini per il ''Corriere della Sera''

cristiano ronaldo

Un salto in cielo, un salto nel tempo. «Mai vista una roba del genere, ve lo dico io che il colpo di testa di Pelè della famosa finale del Mondiale del '70 l' ho visto dal vivo» assicura Roberto Boninsegna, uno che di capocciate un po' se ne intende, uno che sa quello che dice, uno che i complimenti non li spreca, perché non l' ha mai fatto.

«Quello di O Rey a Città del Messico fu strepitoso, ma questo di Cristiano è stato meglio, è stato qualcosa di sovrannaturale. Un gol che arriva dal futuro, l' ho pensato subito. Io un salto così non l' avevo mai visto in vita mia». Il salto, ma anche anzi soprattutto la tecnica, lo stacco, il tempo di sospensione, la lettura spaziotemporale, l' impatto con la palla. Insomma: un capolavoro assoluto, totale.

Dentro il quale c' è tutto Cristiano Ronaldo, tutta la sua classe, tutta la sua differenza.

«CR7 Air Jordan» s' è autocelebrato lui su Instagram, con tanto di emoticon, l' immaginetta, di un aeroplanino che decolla verso il cielo. Mai brillato per modestia il portoghese, ma che gli vuoi dire dopo una prodezza del genere?

cristiano ronaldo 2

Ha ragione lui, applausi, punto. Perché se a ore e ore di distanza siamo ancora qui a parlarne significa che davvero ha compiuto una magia, davvero abbiamo assistito a qualcosa che resterà. Come l' ormai leggendaria rovesciata contro la Juventus del 3 aprile 2018, quando ancora giocava nel Real. Due capolavori. Così diversi, eppure così simili.

Questione di centimetri, ma non solo, non soltanto.

Perché per capire davvero di cosa è stato capace Cristiano in quel 2-1 alla Sampdoria che è gia un pezzo di storia del calcio occorre andare oltre la misura, occorre leggere al di là dei numeri, delle cifre. Innanzi tutto perché l' elevazione di 71 centimetri che lo ha portato a colpire la palla a quota 256 è qualcosa di impressionante, ma non rappresenta un record. Lui stesso ha fatto meglio più volte: volò a 265 in un Portogallo-Galles dell' Europeo 2016 ma soprattutto a 293 in un Real-Manchester United di Champions 2012-13.

cristiano ronaldo foto mezzelani gmt016

A rendere il numero di Marassi un' eccezione, un capolavoro, è la dinamica: la sospensione in movimento lunga quasi un secondo, 0,92 centesimi, ma soprattutto la formidabile coordinazione spaziotemporale che gli ha permesso di trovarsi nell' istante esatta all' altezza esatta sulla palla che Alex Sandro gli ha servito da trenta metri. È restato sospeso in aria per un momento infinito, quasi volasse, prendendo il tempo al difensore doriano Murru senza commettere fallo. E facendo sembrare il tutto quasi semplice, quotidiano.

L' ha detto bene Marco Tardelli: «Per lui è la normalità».

Impressionato ma come sempre sportivo e signorile Claudio Ranieri, che quella magia l' ha pagata a carissimo prezzo, con una sconfitta che inguaia di nuovo la sua Samp: «Ha fatto una cosa da Nba, è stato su un' ora e mezza, complimenti e basta». Corretto il riferimento al basket: è stata una via di mezzo fra un terzo tempo e un tiro in sospensione. Anche l' ex interista Marco Materazzi ci ha scherzato su: «Bravo Air CR7... quasi come me. Complimenti!!! #fenomeno». L' ex stopper ha postato una foto che mette a confronto la rete del portoghese con quella che segnò lui con la maglia azzurra ai Mondiali 2006 contro la Repubblica Ceca, arrivando a 270 centimetri.

cristiano ronaldo foto mezzelani gmt15

In carriera, con quello di mercoledì, CR7 ha segnato 712 gol fra club e nazionali, 128 dei quali di testa. Ma il dettaglio in più, in questa storia di calcio e bellezza, forse anzi il più significativo, è però un altro. E cioè che all' inizio Cristiano non era uno specialista del colpo di testa. Lo è diventato.

Col passare degli anni, con l' esercizio, col sudore, l' analisi, la ripetizione ossessiva del gesto, la cura maniacale, quasi artigianale. Una volta ha detto: «Il mio segreto? Sono tre: mi alleno, mi alleno, mi alleno».