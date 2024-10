PROVE DI INTESA FRA FIGC E LEGA SERIE A, RESTA IL NODO DEL PESO POLITICO SU CUI SI DISCUTERA’ AL CONSIGLIO FEDERALE DEL 28 OTTOBRE - PRIMA DI SOTTOSCRIVERE LE PROPOSTE DI GRAVINA (SUL RICONOSCIMENTO DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA), LA LEGA DI A SI RISERVA DI PARLARNE DOMANI IN ASSEMBLEA - LA MADRE DI TUTTE LE RICHIESTE DA PARTE DEI PRESIDENTI È L’AUMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI, ORA FERMO A TRE. UN ALTRO TEMA SPINOSO È RAPPRESENTATO DALLA BATTAGLIA ALLA PIRATERIA, DOPO IL CASO "PIRACY SHIELD"

La Figc concede alla Lega di A il diritto di intesa e maggior autonomia, ma rinvia ogni approfondimento legato al peso elettorale delle singole componenti al consiglio federale del 28 ottobre. Nel corso della terza riunione che si è svolta ieri a Roma fra Gabriele Gravina e le componenti federali (Casini per la Lega di A, Balata per la B, Marani per Lega Pro, Abete dei Dilettanti, Calcagno dell’Aic, Ulivieri per gli allenatori e Pacifici dell’Aia) è stato alla fine condiviso un documento.

In vista della riforma dello statuto federale, oggetto dell’assemblea straordinaria che si terrà il 4 novembre a Fiumicino, il presidente della Figc ha effettuato delle concessioni alle Leghe riconoscendo loro l’autonomia organizzativa dei campionati a patto che le modifiche non incidano sulle altre componenti (quindi possono agire su numero di squadre per playoff e playout, date dei tornei e ogni altro fronte purché non determinino il numero di promozioni o retrocessioni). Inoltre, nonostante in un primo momento la federazione volesse riconoscere a tutte le Leghe il diritto di intesa, su proposta di Abete, verrà attribuito solo alla A.

Domanda: la proposta avanzata da Gravina soddisfa in toto i presidenti dei club di A che puntano a una maggior rappresentatività in consiglio federale, in conformità con l’emendamento Mulè?

Prima di sottoscrivere il documento, la Lega di A si riserva di discuterne domani in assemblea, quando le società esprimeranno una posizione comune che Casini porterà poi nel consiglio federale di lunedì. Come è noto, la madre di tutte le richieste è l’aumento del numero dei consiglieri, ora fermo a tre.

Un altro tema spinoso è rappresentato dalla battaglia alla pirateria, dopo che nel weekend Piracy Shield, lo scudo gestito dall’Agcom, stoppando una vpn ha finito per paralizzare l’operatività di Google Drive. Davanti alle rimostranze di Mountain View, la Lega di A ha rivelato di aver inviato già il 7 ottobre scorso attraverso lo studio legale Previti una lettera di 107 pagine per sottolineare le gravi negligenze del gigante americano, accusato di scarsa collaborazione

