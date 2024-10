6 ott 2024 12:45

PSICODRAMMA GIALLOROSSO! SU IVAN JURIC TIRA UNA BRUTTA ARIA: SE PERDE CONTRO IL MONZA RISCHIA DI ESSERE ESONERATO – LA VERITA’, COME DOTTO-DIXIT SU DAGOSPIA, E’ CHE "DE ROSSI NON E’ MAI USCITO DA TRIGORIA" – OLTRE AI TIFOSI, ANCHE LO SPOGLIATOIO, COME DIMOSTRANO LE PAROLE DI CAPITAN PELLEGRINI (“NON ERAVAMO D’ACCORDO SULL’ESONERO”), E' ANCORA MOLTO LEGATO ALL’EX ALLENATORE – L'EX CEO LINA SOULOUKOU, ARTEFICE DELLA CACCIATA DI DDR, NON C’E’ PIU’. MA I FRIEDKIN NON AVEVANO SCARICATO DE ROSSI PER “VINCERE SUBITO TROFEI”? E ALLORA PERCHE’ NON SONO ANDATI FORTE SU ALLEGRI?