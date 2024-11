LO PSICODRAMMA ROMA DIVENTA UNA FARSA! LA ROMA ALLONTANA DOPO 20 GIORNI LO PSICOLOGO TIM COATES – LA SUA IMMAGINE IN PANCHINA CON LO SGUARDO SMARRITO E PREOCCUPATO DURANTE LA GARA CON IL BOLOGNA DELLO SCORSO 10 NOVEMBRE AVEVA SCATENATO IRONIE E PERCULATE – CON RANIERI LA MUSICA E’ CAMBIATA: SIR CLAUDIO HA DETTO DI NON VOLER TROPPE PERSONE NELLO SPOGLIATOIO. CI PENSA LUI A FARE IL MENTAL COACH…

È durata poco, anzi pochissimo, l'avventura di Tim Coates con indosso i colori della Roma. L'inglese era arrivato nei primi giorni di novembre come nuovo psicologo del club ma dopo appena 20 giorni ha già lasciato la Capitale. Un'esperienza decisamente non indimenticabile con la società che ha deciso di non proseguire con lui in questo ruolo.

Per lui era pronto un contratto fino al 2026 che, però, non aveva firmato in quanto ancora in prova. Di fatto è stato in panchina solo durante la gara con il Bologna dello scorso 10 novembre e non ha potuto lavorare con la squadra visto che poi buona parte dei calciatori sono partiti per la sosta nazionali. L'aspetto mentale è sicuramente chiave nel pessimo rendimento in stagione della Roma e pare che ancora la soluzione sia lontana.

