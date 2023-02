PUO' UNA SOCIETA' CHE INVESTE MILIONI DI EURO ESSERE OSTAGGIO DI UN CALCIATORE CHE PRETENDE DI CAMBIARE ARIA? - A MERCATO CHIUSO, MOLTE SQUADRE DOVRANNO FARE I CONTI CON I GIOCATORI CHE AVREBBERO PREFERITO ESSERE CEDUTI - SKRINIAR, CHE HA FIRMATO CON IL PSG PER GIUGNO, GIOCHERÀ CON L'INTER FINO A FINE STAGIONE, ZANIOLO È STATO MESSO FUORI ROSA DALLA ROMA, IL MILAN DEVE RISOLVERE IL CASO LEAO...

milan skriniar

Alessandro Bocci, Monica Colombo per il "Corriere della Sera"

Da Milano a Roma, passando per Firenze. L’ultimo giorno di mercato è povero di affari conclusi, ma ricco di tensioni. […] Ma le scorie di trattative serrate e durissime potrebbero lasciare il segno, condizionare gli umori e anche il rendimento dei giocatori che hanno immaginato lo strappo e adesso invece devono riciclarsi.

zaniolo

Skriniar ha già firmato con il Paris Saint Germain per giugno e avrebbe preferito cambiare maglia subito. Amrabat ha chiesto la cessione al Barcellona, che si è fatto vivo la mattina dell’ultimo giorno. Zaniolo è il caso più clamoroso: prima ha rifiutato il Bournemouth, poi ha capito che solo quella strada gli rimaneva e nell’ultima notte passata senza chiudere occhio ha deciso di accettare, ma a quel punto gli inglesi avevano già preso Traoré dal Sassuolo per 30 milioni e lo hanno scaricato.

[…] Anche il Milan è chiamato a difendersi perché il rinnovo di Leao, in scadenza nel 2024, è tutto fuorché probabile. Nell’ultimo mese l’operazione ha subito un deciso rallentamento. Sul tavolo anche la clausola rescissoria, che Rafa ha chiesto di dimezzare: da 150 milioni sino a 70-80, mentre il Diavolo vorrebbe cancellarla. L’altro nodo, apparentemente insuperabile, è la multa da quasi 20 milioni che il portoghese deve allo Sporting Lisbona. E non aiuta la complessa trattativa legata al numero degli agenti, una specie di Sudoku. Sullo sfondo la solita Premier.

Rafael LEAO

Proprio il Milan è stato la grande illusione di Zaniolo, che adesso vivrà mesi terribili da separato in casa nella Roma. […]

Anche Skriniar avrebbe preferito cambiare aria. […] Lo slovacco resterà sino alla fine della stagione, probabilmente senza più la fascia da capitano e bisognerà vedere con che spirito. «Non esistono più le bandiere», commenta Marotta, mentre il difensore non è andato allo stadio per la partita con l’Atalanta. È basso anche il morale del marocchino Amrabat, una delle stelle del Mondiale. Il Barcellona, svegliandosi con colpevole ritardo, ha presentato un’offerta da 4 milioni per il prestito e 36 per il riscatto.

sofyan amrabat

I viola, che nel frattempo hanno preso Sabiri dalla Samp per giugno e riscattato Barak in anticipo, non hanno ceduto, ma il ragazzo è turbato e non è stato convocato per il cruciale quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino. […]