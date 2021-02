PUPI AVARIATI - I TIFOSI DELLA LAZIO SI INCAZZANO CON PUPI AVATI. NELL’ULTIMO LIBRO DEL REGISTA, TIFOSO DEL BOLOGNA, UNO DEI PERSONAGGI VIENE CHIAMATO: “LAZIALE DI MERDA” – SUL WEB LA RABBIA DEI SOSTENITORI BIANCOCELESTI: “UNO SFREGIO INGIUSTIFICATO. LA PAGINA DEL LIBRO RISULTA STONATA NEL CONTESTO, COME SE SI METTESSE UNA INUTILE SCENA DI SESSO IN UN FILM DISNEY PER BAMBINI…”

I tifosi della Lazio contro il regista e scrittore Pupi Avati. Sul banco della questione l’ultimo libro del Maestro (uscito lo scorso 25 settembre), ‘L’archivio del Diavolo’, in cui uno dei personaggi, tale Furio Momenté, viene etichettato come un “laziale di me…”. Il romanzo è ambientato nei primi anni ’50 nel Nordest dell’Italia. Momenté è un funzionario ministeriale che scompare mentre indaga sull’omicidio commesso da un ragazzino.

La questione è partita su internet, con la pagina del libro “incriminato” diventata in poche ore virale. Pupi Avati, tifoso del Bologna, è finito così nel mirino dei tifosi laziali. Anche una pagina Facebook intitolata al regista (non è chiaro se sia quella ufficiale, non c’è la spunta blu del riconoscimento), è teatro di polemica.

”La pagina del libro risulta stonata nel contesto, come se si mettesse una inutile scena di sesso in un film Disney per bambini. Avati, insomma, lo fa chiaramente apposta, solo per ferire. Lui che si dichiara tifoso del Bologna, poi del Crotone, oltre ad esprimere una certa simpatia per la Lazio in una intervista ritrovata su internet (immaginiamo se gli eravamo antipatici che scriveva!)”. Si legge in un post.

