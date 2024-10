27 ott 2024 16:36

IL PUPONE NON SCHERZA! FRANCESCO TOTTI STA SERIAMENTE PENSANDO DI TORNARE A GIOCARE IN SERIE A A 48 ANNI SUONATI: “NON È UNO SCHERZO, BISOGNA VEDERE COSA MI DICONO LA TESTA E IL FISICO. LA TESTA GIÀ CONOSCE LA RISPOSTA MENTRE IL FISICO SARÀ DA VEDERE COME REAGISCE. CI SONO DUE SQUADRE, CHISSÀ IL PROSSIMO ANNO COSA CI PUÒ RISERVARE…" – NEL DOCUMENTARIO PER I 100 ANNI DEL "CORRIERE DELLO SPORT" AVEVA DETTO: “CI SONO GIÀ STATI DEI GIOCATORI IN PASSATO TORNATI A GIOCARE DOPO ALCUNI ANNI...”