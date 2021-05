31 mag 2021 18:01

E PURE STAVOLTA CHEF RUBIO NON C'HA CAPITO UN CAZZO - HA CHIAMATO TOTTI “CAMERATA” E “SERVO DEI SIONISTI” PER IL SUO VIAGGIO IN ISRAELE MA L'EX CAPITANO DELLA ROMA ERA A TEL AVIV PER UN EVENTO PROMOZIONALE ORGANIZZATO DA UN MARCHIO DI BIRRA - E POI LA VISITA ALLA SCUOLA CALCIO "ROMA CLUB GERUSALEMME" - QUELLA DI TOTTI È STATA UN’OPERAZIONE COMMERCIALE. NEGLI ANNI PASSATI, SONO STATI INVITATI PIRLO, RONALDINHO E DEL PIERO E MAI NESSUNO LI HA ATTACCATI…