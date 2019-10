PUTIFERIO AL SAN PAOLO - L'ARBITRO GIACOMELLI NEGA UN CLAMOROSO RIGORE AL NAPOLI (NELL'AZIONE CHE PRECEDE IL PARI DELL'ATALANTA), ESPLODE LA RABBIA DI DE LAURENTIIS: "BASTA, QUESTO CALCIO E' ASSURDAMENTE MALATO. CI SIAMO STANCATI. SENZA DI NOI NICCHI E RIZZOLI ANDREBBERO A PELARE LE PATATE. COS'E' QUESTA CAFONATA DI UN ARBITRO CHE CACCIA UN SIGNORE COME ANCELOTTI? FOSSI IN CARLO ME NE ANDREI DA QUESTO PAESACCIO" - GASPERINI: "IL RIGORE? IO VEDO UNA GRANDE GOMITATA SU KJAER" - VIDEO

napoli atalanta 45

Da ilnapolista.it

Cos’è questa cafonata, come si permettono questi cafoni di buttare fuori un signore come Carlo Ancelotti?”

“Se io fossi Ancelotti me ne andrei da questo paesaccio. Ragazzi basta. Ci siamo stancati. Senza di noi andrebbero a pelare le patate, Nicchi e Rizzoli”.

NAPOLI ATALANTA

Mimmo Malfitano per gazzetta.it

Polemiche, gol ed emozioni. Napoli-Atalanta finisce 2-2. ma è destinata a durare anche dopo il triplice fischio di Giacomelli, arbitro contestato dagli azzurri e in particolare da Ancelotti (espulso). L'episodio nel ciclone è il contatto Kjaer-Llorente in area ospite, nell'azione che precede il gol del pareggio finale di Ilicic. I padroni di casa partono forte e Gollini si deve superare prima su Milik e poi su Callejon. Al 16', però, il portierone nerazzurro non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Maksimovic su perfetta imbeccata di Callejon. Il Napoli non si ferma e colpisce anche un palo clamoroso a porta vuota con Milik.

napoli atalanta llorente kjaer

L'Atalanta soffre, ma resta in partita e al 41' Freuler pareggia sfruttando una topica di Meret: sul debole diagonale dello svizzero, il portiere di casa non chiude le gambe e la palla s'infila in rete. Il gol galvanizza gli ospiti, che iniziano meglio nella ripresa. Pasalic sfiora il palo con un bel destro. Parte la giostra dei cambi e con l'ingresso di Mertens, Insigne va subito vicino al gol con un meraviglioso destro a giro su invito del belga. Al 66' lo sfortunatissimo Milik fa doppietta di legni: punizione magistrale e traversa a Gollini battuto. Poco dopo il polacco finalmente riceve il giusto premio: Fabian Ruiz ruba palla a De Roon e lancia Milik, dribbling su Gollini e appoggio in rete.

ancelotti de laurentiis

Subito dopo, Fabian Ruiz si divora il tris. Gasperini cala il jolly Muriel alla ricerca del pareggio. L'Atalanta fatica, ma all'86' Ilicic segna il 2-2 su assist di Toloi. Si scatena il putiferio per il contatto precedente Llorente-Kjaer, in area nerazzurra, con lo spagnolo che allarga nettamente il braccio e il danese che non guarda la palla e va verso l'avversario. Per tutto il Napoli è rigore, per Giacomelli e il Var no. Ancelotti viene espulso. E nel recupero per poco Ilicic non completa la beffa: salva Meret.

aurelio de laurentiis foto di bacco (1) aurelio de laurentiis foto di bacco (2)

napoli atalanta 2