QUALCOSA DI STANO – DELUSIONE PER MASSIMO STANO AGLI EUROPEI DI ATLETICA: NELLA 20 KM IL CAMPIONE OLIMPICO E MONDIALE È ARRIVATO SOLO OTTAVO – "LA GAMBA ERA 'SPENTA', NON ANDAVA. NEGLI ULTIMI 5 CHILOMETRI HO AVUTO ANCHE I CRAMPI ADDOMINALI. ORA RIPARTIRÒ DA ZERO" – L'ORO È ANDATO ALLO SPAGNOLO ALVARO MARTÌN. MIGLIORE DEGLI AZZURRI È STATO FRANCESCO FORTUNATO, QUINTO...

1 - ATLETICA: EUROPEI; 20 KM MARCIA, ORO A MARTÌN, STANO È 8/O

(ANSA) - Lo spagnolo Alvaro Martìn ha vinto la gara dei 20 km di marcia degli Europei di atletica, bissando il successo di quattro anni fa a Berlino. Al secondo posto lo svedese Perseus Karlstrom, terzo l'altro spagnolo Diego Garcia Carrera. Migliore degli italiani è stato Francesco Fortunato, che si è piazzato quinto, solo ottavo il campione olimpico Massimo Stano.

2- ATLETICA: EUROPEI; STANO, OGGI LA GAMBA ERA 'SPENTA'

(ANSA) - "Oggi la medaglia non c'era, negli ultimi cinque chilometri ho avuto anche i crampi addominali. Ora ripartirò da zero, pazienza, l'importante è aver dato il massimo, qualcosa non ha funzionato nel mese tra Eugene e qui, e cercherò di capire. Intanto dico bravo a Fortunato, che ha fatto una bella gara e ha tenuto alto il nome dell'Italia". Così, dai microfoni di RaiSport, Massimo Stano commenta la sua prova nei 20 km di marcia degli Europei, in cui è arrivato ottavo.

"Non ero preoccupato dal fatto di dover fare due gare in un mese - dice ancora il campione olimpico della 20 km e mondiale della 35 km -, credevo di poter fare qualsiasi cosa, e durante la gara ho cercato di motivarmi. Ma la gamba era 'spenta', non andava, qualcosa non ha funzionato, ma non so cosa. Dobbiamo sederci e capire cosa è successo, perché già penso ai prossimi Mondiali di Budapest, e ci tengo. Ma nessuno è invincibile".

Una battuta sul vincitore di oggi: "Martin è stato davvero fenomenale, riconfermare il titolo non è facile e sono contento per lui". Poi Stano si commuove quando gli ricordano che oggi a Monaco, a tifare per lui, c'erano la moglie Fatima e la piccola Sophie: "mi dispiace, per fortuna Sophie ancora non capisce (ha un anno e mezzo ndr)". Poi aggiunge: "l'Europeo è l'unica cosa che lascio agli altri, ma quando non ci sono non riesco a dare il meglio di me stesso. Comunque sono abbastanza soddisfatto di aver terminato la gara in queste condizioni".

