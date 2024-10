QUALCUNO DICA A TOTTI CHE NON SI PUO’ SCONFIGGERE IL TEMPO CHE PASSA – L’EX CAPITANO DELLA ROMA CONFERMA DI PENSARE AL RITORNO IN SERIE A: “NON È UNO SCHERZO. UNA O DUE SQUADRE CI SONO. LA TESTA GIÀ CONOSCE LA RISPOSTA. VEDIAMO COME REAGISCE IL FISICO” – MA CHE SENSO HA “MACCHIARE” VENTICINQUE ANNI DI CARRIERA CON LA MAGLIA GIALLOROSSA PER QUALCHE SCAMPOLO DI PARTITA E QUALCHE MILIONCINO IN PIÙ?

Estratto dell’articolo di Gianluca Lengua per “Il Messaggero”

FRANCESCO TOTTI GIOCA A PADEL

Sembrava una barzelletta, una boutade, un flusso di coscienza. E, invece, Francesco Totti l'ha ridetto: «Torno a giocare in Serie A». E questa volta non ha smentito se stesso subito dopo. Apriti cielo. Tutti i calciofili si sono chiesti se sarà vero oppure no. Chissà, solo il tempo potrà dirlo.

Intanto, l'ex leggenda non molla il colpo e provoca: «Non è uno scherzo. L'ho presa un po' seriamente, quindi vediamo. Una o due squadre ci sono. Vediamo la testa cosa mi dice, ma soprattutto il fisico. Vediamo come reagisce. La testa già conosce la risposta. Chissà il prossimo anno cosa ci riserverà».

[...]

francesco totti Kings League

Ma quanto può valere macchiare la propria storia? Qualcuno risponderebbe nemmeno tutto l'oro del mondo, altri farebbero il prezzo. Totti, a parole, sembra essere del secondo partito. Sta alimentando l'indiscrezione e non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro.

È evidente che si tratti di un'operazione commerciale, perché non sarebbe competitivo anche se riuscisse a restare in campo per 20 minuti. Salvo qualche lancio preciso al millimetro o tiri da fermo chirurgici e potenti. Se accettasse le lusinghe di chi per affari fa i propri interessi, non sarebbe più il calciatore che in carriera ha vestito una sola maglia. Quella della Roma.

FRANCESCO TOTTI GIOCA A PADEL

A pronunciare queste frasi è lo stesso uomo che rimandò indietro l'assegno in bianco di Florentino Perez che lo voleva al Real Madrid. E più recentemente, nel 2017, non ha ceduto alle tentazioni di club statunitensi e arabi pronti a ricoprirlo d'oro dopo il suo addio (obbligato) al calcio giocato. [...]

L'ultima trovata, forse anche per mettere mediaticamente in secondo piano il presunto flirt con Marialuisa Jacobelli, è quella di tornare a giocare in Serie A. L'immagine che vorrebbe restituire dopo queste dichiarazioni è quella del supereroe: l'ex calciatore che da 7 anni ha appeso gli scarpini al chiodo, si rimbocca le maniche trasformando il possibile in impossibile. Non un delirio di onnipotenza, ma probabilmente un grido al mondo del calcio per ricordare che lui esiste.

francesco totti in egitto

Grido che sembrerebbe aver ascoltato a Como, società dei fratelli indonesiani miliardari Hartono. Insieme hanno un patrimonio di quasi 50 miliardi di dollari. E non avrebbero problemi a pagare Totti per farlo allenare e giocare una manciata di minuti. Il loro club finirebbe su tutti i media del mondo sfruttando l'immagine di Francesco. Una mossa pubblicitaria planetaria.

Totti diventerebbe così il giocatore più anziano ad aver calcato i campi della Serie A, mentre sulle rive del lago l'economia si impennerebbe. Francesco attirerebbe tifosi, curiosi e media. Sul web il suo ritorno diventerebbe virale, generando milioni di visualizzazioni w si venderebbero magliaia di magliette. [...]

francesco totti noemi bocchi 1 foto di oggi noemi bocchi e francesco totti - foto di gente 2