Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

Velasco e il futuro: “Non sono un ragazzo, forse è il momento di smettere”

Julio Velasco non esclude di smettere. Dopo la vittoria dell’oro olimpico alla guida dell’Italia, il tecnico argentino ha detto: "Los Angeles? Per pensare alle prossime Olimpiadi è troppo presto. Abbiamo appena vinto, e poi non sono un ragazzo. Forse è il momento di smettere, dopo che ho vinto, chissà. Di sicuro nessuno mi troverà la prossima settimana".

Velasco: “Mai avuto ossessione per oro. Ero in pace, non come Baggio”

“Rivincita dopo il mancato oro di Atlanta '96? No. Io non mi sento come Baggio che dice che non ha pace perché ha sbagliato il rigore, anche lui dovrebbe essere in pace. Succede. Quella di Atlanta è stata una squadra straordinaria che ha perso una partita per due palloni. Io l'ho accettato perché è una cosa di sport. Non ho mai avuto l'ossessione che mi mancava l'oro".

Così Julio Velasco a Rai Sport dopo la vittoria dell’oro a Parigi. "La medaglia d'oro dell'Olimpiade per me non vale più di quella del Mondiale, è la squadra migliore in quel momento che vince il Mondiale. Non ho mai avuto l'ossessione dell'oro olimpico". [...]

