Capitano, fino alla fine. Daniele De Rossi non si smentisce. Ieri, al termine dell’allenamento della squadra, dopo aver saputo la notizia della rapina alla mamma di Zaniolo, il numero 16 ha voluto accompagnare personalmente il ragazzo a casa. Solo dopo essersi accertato che fosse tutto a posto, è andato via. Un gesto come tanti per lui, che in questi anni a Trigoria è sempre stato una spalla per tutti.

Un gesto importante per Zaniolo, che ieri – stando ai racconti di chi ci ha parlato – era molto scosso dall’accaduto. Francesca Costa, l’ormai nota mamma di Nicolò, è stata infatti fermata all’Eur da due malviventi che l’hanno minacciata e rapinata. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati dai social. E la stessa Francesca ci ha tenuto a ringraziare tutti in una ‘Stories’ di Instagram: “Grazie per l’affetto che ci dimostrate, vi abbraccio tutti. Il mio sorriso non lo spegne nessuno”.

DE ROSSI VA A TROVARE CALAFIORI, IL TERZINO: «GRAZIE MILLE DANIE'»

Anche Daniele De Rossi è andato a trovare Riccardo Calafiori. Il terzino della Roma Primavera si è infortunato meno di una settimana fa e da quel momento ha ricevuto tantissime prove d'affetto e vicinanza dagli amici e compagni. Come era successo con il resto della squadra di Alberto De Rossi e con Luca Pellegrini, oggi è toccato al capitano giallorosso passare a salutare lo sfortunato talento. Calafiori, che intanto ha deciso di operarsi negli Stati Uniti per tornare a disposizione il prima possibile, ha postato su Instagram una foto ringraziando il numero 16.

IL MESSAGGIO DI FLORENZI

“Ciao vecchio GRAZIE – scrive Florenzi su Instagram - GRAZIE per la persona che sei per me. GRAZIE per i tuoi insegnamenti. GRAZIE per il tuo bastone e la tua carota. GRAZIE per ogni singolo momento passato insieme.

GRAZIE per esserci stato alle 4 di notte il 27 ottobre.

GRAZIE per quello che hai dato alla Roma. GRAZIE per i tuoi cazzotti. GRAZIE per la tua anima bella. GRAZIE per le battaglie passate insieme. GRAZIE per esserci sempre come uomo amico compagno. GRAZIE per la tua lealtà. GRAZIE per la tua onestà. GRAZIE per avermi fatto capire cosa vuol dire la parola Capitano. GRAZIE per essere semplicemente Daniele De Rossi. È stato un vanto esserti accanto in questi anni. Ciao Daniè GRAZIE”, conclude Florenzi.

