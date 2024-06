QUANDO IL CAMPIONE NON RIESCE A "DRIBBLARE" I SUOI DEMONI - COME MAI COSI' TANTI CALCIATORI HANNO PROBLEMI CON L'ALCOL? - L'ULTIMO DELLA LUNGHISSIMA LISTA È L'EX INTERISTA FREDY GUARIN, CHE HA RIVELATO: "SONO ALCOLIZZATO DA ANNI. HO PERSO DIGNITÀ E AFFETTI" - IN MOLTI CASI È COLPA DELL'HORROR VACUI, MA A VOLTE È ANCHE UNA QUESTIONE CULTURALE, COME NEL CASO DEI BRITANNICI, CHE BEVONO QUASI PER SPORT: QUALCHE ESEMPIO? GEORGE BEST (FAMOSA LA SUA FRASE: "HO SPESO MOLTI SOLDI PER ALCOOL, DONNE E MACCHINE VELOCI. IL RESTO L'HO SPERPERATO") PAUL GASCOIGNE, MA ANCHE I SUDAMERICANI NON SCHERZANO…

Estratto dell'articolo di Stefano Boldrini per “il Fatto quotidiano”

Donne e motori, alcol e calcio. Ultimo caso: il colombiano Fredy Guarín, ex Saint-Etienne, Porto, Shanghai Shenhua, Vasco da Gama, Millionarios e, soprattutto, Inter (2012-2016): “Sono alcolizzato da anni. Ho perso dignità e affetti. Nel 2021, lasciato il Millonarios, la mia dipendenza è diventata molto seria. […]”. A marzo, outing di Osvaldo: “Ho problemi di depressione, alcol e droghe”. […]

L’alcol ha tante facce nel calcio: fuga, dramma, festa. Le immagini di Jack Grealish nel 2023 dopo il Treble del Manchester City e dopo il quarto trionfo di fila in Premier della squadra di Guardiola sono celebri. Non si reggeva in piedi: per farlo salire sull’aereo hanno dovuto trasportarlo in carrozzina. La sbornia collettiva è costata al City la Coppa d’Inghilterra: la finale contro lo United ha presentato il conto del pub. In Gran Bretagna, l’alcol è un fatto culturale. In Italia “se magna”, nel Regno Unito “si beve”.

[…] George Best è il maestro riconosciuto di una sterminata galleria di campioni del calcio devastati dall’alcol. Il fuoriclasse nordirlandese è riuscito a spappolare due fegati, mica uno. Il problema è che tutti offrivano da bere a George. Negli ultimi anni di vita, frequentò un pub londinese, in Chelsea Manor Street. Arrivava al mattino e trovava sempre un cliente pronto a pagargli un boccale di birra o un bicchiere di vino.

[…] Poi Paul Gascoigne, da sempre in lotta con la bottiglia. Gazza è stato un consumatore precoce: ha rivelato che già a 18 anni si sbronzava e non ha più smesso, tranne rari periodi. È stato in molte cliniche per disintossicarsi, anche all’estero. […] I brasiliani non bevono per cultura, ma perché, come indicò un giorno l’ex romanista Renato, “una birra gelata è, con sole, mare e donne, una delle cose belle della vita”. […] A Roma hanno consumato barili di luppolo Adriano e Cicinho. Il primo non si faceva mai vedere in giro, ma gli portavano casse intere di birra a casa. Il secondo non si nascondeva: andava nei bar di Casal Palocco, o negli stabilimenti di Ostia e ordinava.

I calciatori, inattività ed ex, bevono per tante ragioni: appartenenza culturale, divertimento, superficialità, volontà di trasgressione, debolezza. L’alcol è anche una via di fuga quando si spengono le luci della ribalta e affrontare la vita normale spaventa. […] L’uruguayano Fabian O’Neill, di origine irlandese, ex Cagliari, Juventus e Perugia, aveva i piedi sublimi. Un talento naturale, ma l’alcol lo costrinse a ritirarsi all’età di 29 anni. È morto con una disfunzione epatica devastante nel 2022, neppure cinquantenne. Zidane, non uno qualsiasi, disse un giorno: “O’Neill è stato il calciatore più forte con il quale mi sono allenato[…]

I misteri della vita: sei baciato dal talento, hai il mondo ai tuoi piedi e butti tutto nel cesso perché non riesci a resistere all’alcol. In Inghilterra, di fronte ai numerosi casi di decessi di ex calciatori provocati dalla demenza senile, hanno elaborato un protocollo di allenamento per limitare i colpi di testa. Ma provare a ridurre l’alcol? […]

