QUANDO LA FEDE CALCISTICA È PIÙ FORTE DELLA FEDE NUZIALE - JURGEN KLOPP RISCHIA LA CRISI CONIUGALE DURANTE LIVERPOOL-NEWCASTLE: MENTRE L'ALLENATORE STAVA SALUTANDO IL PUBBLICO DI ANFIELD, SI È RESO CONTO DI AVER PERSO LA FEDE NUZIALE - L'ANELLO È STATO RITROVATO DA UN CAMERAMAN ED È STATO RICONSEGNATO AL TECNICO TEDESCO, CHE HA TIRATO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO - VIDEO

Klopp losing his wedding ring whilst celebrating ? pic.twitter.com/X6eSRQiVEA — DB (@Kloppholic) January 1, 2024

(ANSA) - Un curioso episodio ha caratterizzato il post partita, subito dopo il fischio finale, di Liverpool-Newcastle di ieri. Mentre era in campo e stava salutando il pubblico di Anfield che lo acclamava, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp si è accorto di aver perso la fede nuziale, scivolata via dall'anulare, e si è messo a cercarla per tutto il terreno di gioco. In suo aiuto è arrivato anche uno steward, ma i due non sono riusciti a ritrovarla. L'ha individuata, sul prato dello stadio, un cameraman di Sky Sports che ha subito indicato a Klopp dove si trovava. Così il tecnico si è chinato per raccogliere la fede e poi l'ha baciata due volte davanti alla telecamera.

JURGEN KLOPP E LA MOGLIE

Successivamente, a Sky Sports ha detto che "mio Dio, sarebbe stato davvero brutto... l'avevo già persa una volta e c'era stato bisogno di un sub professionista perché l'aveva persa in mare. Sono felice. L'ho persa nell'esultanza finale, poi per fortuna l'ho ritrovata, mi sarà successo perché a ogni partita del Liverpool perdo uno o due chili e la fede mi è 'scivolata' dal dito. Comuqnue che bello, abbiamo anche vinto...". Poi una battuta anche sul cameraman che ha ritrovato la sua fede nuziale, lo stesso che lo segue a fine partita quando saluta i tifosi e con cui non ha un feeling ideale. "Sì, mi ha infastidito parecchie volte in questa stagione, ma da oggi potrà riprendermi liberamente perché è stato davvero importante".

