25 nov 2021 11:07

QUANDO MARADONA DIEDE DELL’IPOCRITA A ITALO CUCCI: “QUEL FAMOSO INDUSTRIALE DEL NORD CHE TIRA COCA NON LO RIMPROVERI, EH?” - IL RICORDO DELL’EX DIRETTORE DEL "CORRIERE DELLO SPORT": “A DIEGO RISPOSI CHE QUELLO NON ERA UN AMBASCIATORE DELL’UNICEF COME LUI. ROMPEMMO A USA 94, MI TIRÒ UNA SCARPA. FACEMMO PACE DODICI ANNI DOPO...”