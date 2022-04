8 apr 2022 18:08

QUANTE NE SPARA "BUM BUM" BECKER – L’EX TENNISTA CONDANNATO PER BANCAROTTA: RISCHIA 6 ANNI DI CARCERE. DURANTE IL PROCESSO L’EX NUMERO 1 DEL MONDO HA ANCHE CERCATO DI FAR VALERE L’IMMUNITÀ DIPLOMATICA INVENTANDOSI UN RUOLO PER LA REPUBBLICA CENTRAFRICANA INESISTENTE. BECKER ERA STATO DICHIARATO FALLITO NEL GIUGNO 2017 PER PRESTITI NON PAGATI PER UN IMPORTO DI OLTRE 3 MILIONI DI STERLINE... - VIDEO