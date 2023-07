26 lug 2023 11:27

A QUANTE DI VOI PIACE LA PASSERINA? AI MONDIALI FEMMINILI FA DISCUTERE LA DOMANDA DEL GIORNALISTA DELLA BBC ALLA CAPITANA DEL MAROCCO GHIZIANE CHEBBAK: "IN MAROCCO LE RELAZIONI OMOSESSUALI SONO ILLEGALI. AVETE GIOCATRICI LESBICHE IN SQUADRA? COM’È LA LORO VITA IN PATRIA?" - IL TACKLE DELLA LEGGENDA DEL TENNIS MARTINA NAVRATILOVA: “NON POSSO CREDERE CHE CI SIANO ANCORA IN GIRO CAFONI CHE FANNO DOMANDE COSÌ SCEME” – L’INTERVENTO DELLA FIFA E LE SCUSE TARDIVE DELLA BBC - VIDEO