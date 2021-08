QUANTI FESSI PER MESSI! - IL VIDEO-FAKE DELLA PRIMA PARTITA DI LEO MESSI AL PSG HA RACCOLTO 28 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE IN UN GIORNO: E' UNA DELLE PIU' CLAMOROSE BUFALE DI SEMPRE – POCO IMPORTA SE NELLA FOTO SI VEDE MESSI CON GUANTI INVERNALI, LA MAGLIA DA GIOCO DELLA SCORSA STAGIONE, E IL TITOLO P$G-REIIMS (INVECE DI REIMS) – MA QUANDO CI SARÀ VERAMENTE L’ESORDIO DELLA PULCE CON I PARIGINI?...

Lionel Messi in copertina indossa guanti invernali, ha una maglia da gioco della scorsa stagione, ma poco importa. Sono oltre 28 milioni le persone che hanno guardato (al momento in cui scriviamo) un finto video che circola su YouTube con protagonista l’ultimo grande acquisto della società francese, la Pulce, strappato al «suo» Barca con tanto di lacrime in conferenza stampa di addio.

Le immagini, intitolate «PSG-Reiims 4-0 gol e tutti gli highlights» sono state create da un utente abile al montaggio e, viene da pensare, anche tifoso di Messi e del PSG. Tutte le azioni e i gol, infatti, si riferiscono a una partita che si giocherà solo la prossima settimana.

La sorpresa, Messi non è nemmeno in campo

Non ci vuole un occhio allenato per capire che si tratta di riprese di partite vecchie. Ecco alcuni dettagli che fanno capire che qualcosa non va: Messi che nella copertina del video indossa dei guanti invernali, un po’ troppo freddoloso per una partita che (in teoria) si sarebbe giocata a fine agosto.

Poi le maglie da gioco, che son quelle dalla scorsa stagione, in cui davvero questa partita si è svolta, con il risultato finale di 4-0, come riporta il video-fake. E poi, ciliegina sulla torta, Messi in realtà non si vede mai negli otto minuti di video (che però tutti continuano a cliccare). Ultimo dettaglio, il nome storpiato della squadra avversaria di Messi and co. che si chiama Reims e non «Reiims» come ha scritto l’utente.

Gli altri video che circolano

Dopo il grande successo di questo video, che potrebbe aver fatto guadagnare un bel po’ a Kim Lien Vlog, ora su YouTube si sono moltiplicati i contenuti simili, che solo mettendo un Messi in copertina, photoshoppato ovviamente, e un riferimento al campionato francese 2021, stanno facendo il pieno di click.

Il modus operandi è sempre lo stesso: la Pulce che attira, nelle foto e nel titolo, ma poi aprendo il video non si vede mai, perché nella realtà Messi non ha ancora fatto il suo esordio sui campi da gioco francesi e non sarà nemmeno convocato per la prima di campionato del 29 agosto.

O forse la popolarità di queste immagini arriverà fino alle orecchie di Mauricio Pochettino?

