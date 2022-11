20 nov 2022 19:06

QUANTI SOLDI HA BUTTATO AL VENTO IL QATAR! ANNI DI NATURALIZZAZIONI, PASSAPORTI OFFERTI A MEZZO MONDO, ACADEMY E NON SONO RIUSCITI A TROVARE UNA NAZIONALE ALL’ALTEZZA DEL MONDIALE. L’ECUADOR PASSEGGIA E VINCE 2-0 CONTRO I DILETTANTI ALLO SBARAGLIO QATARIOTI. E MENO MALE CHE L’ALLENATORE DEL BARCELLONA XAVI AVEVA DEFINITO IL QATAR “LA MINA VAGANTE” DEL TORNEO – LA CLAMOROSA GAFFE DI STRAMACCIONI SULLA RAI: "È LA PRIMA VOLTA CHE LA NAZIONALE CAMPIONE DEL MONDO NON GIOCA LA PARTITA INAUGURALE". NO, SUCCEDE DAL 2006 (OH STRAMA, MALE MALE) - VIDEO