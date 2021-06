AI QUARTI SARÀ BELGIO-ITALIA! BATTUTO 1-0 IL PORTOGALLO DI CRISTIANO RONALDO - DECISIVO IL GOL DI THORGAN HAZARD NEL PRIMO TEMPO. LA PARTITA SI ACCENDE NELLA RIPRESA, IL PORTOGALLO COLPISCE IL PALO CON GUERREIRO – PROBLEMI PER DE BRUYNE E HAZARD - LELE ADANI: “IL BELGIO E’ PRIMO NEL RANKING FIFA MA HA ANCHE PUNTI DEBOLI. TOCCHERA’ ALL’ITALIA TIRARLI FUORI. IN QUESTO PORTOGALLO JOAO FELIX NON PUO’ RESTARE FUORI" – CONDO’: “LA SQUADRA DI FERNANDO SANTOS HA PAGATO LA FORTUNA CHE EBBE NEL 2016. STAVOLTA E’ ANDATO A CR7 E COMPAGNI E' ANDATO TUTTO MALE. A PARTIRE DAL SORTEGGIO…”

Niente. Nemmeno una scarpata in testa di #Pahlinha a #Lukaku è sufficiente per far sì che #Brych si decida finalmente a cacciarlo. I portoghesi picchiano come fabbri e ora si sta scatenando anche #Pepe. Un arbitraggio che disonora #EURO2020. #BelgioPortogallo pic.twitter.com/CyzmQL5Re1 — Paolo Ziliani (@ZZiliani) June 27, 2021

Il Belgio batte 1-0 il Portogallo negli ottavi di finale degli Europei 2021 e si qualifica ai quarti dove incontrerà l'Italia di Roberto Mancini venerdì 2 luglio alle 21. Decisivo il gol di Thorgan Hazard nel primo tempo. Poco incisivi gli uomini più attesi, Lukaku e Cristiano Ronaldo, fermati bene dalle due difese.

Nel primo tempo Thorgan Hazard segna il gol che sblocca la gara

Il primo tempo di Belgio-Portogallo inizia in crescendo con poche occasioni ma con un ritmo subito molto forte da parte delle due squadre. Cristiano Ronaldo e Lukaku, i più attesi in questa gara, sono stati tenuti sott'occhio dai difensori avversari. Ma per attendere la prima occasione bisogna aspettare il 21′ con il destro di Renato Sanches che però finisce di poco fuori. Primo squillo del Portogallo che continua a fare pressione sulla difesa belga trascinato da un super Cristiano Ronaldo che su punizione ha messo in difficoltà Courtois con una conclusione velenosa respinta dall'estremo difensore del Belgio.

La nazionale di Martinez si fa vedere al 37′ con un tiro d'esterno a giro di Meunier che sfiora il palo alla destra di Rui Patricio. Ma è solo il preludio al gol che arriva al 41′ con una sassata pazzesca di Thorgan Hazard che mette in rete la palla dell'1-0 con un destro potentissimo che non lascia scampo a Rui Patricio. Il Portogallo non riesce a reagire e anzi il Belgio prova a trovare subito il raddoppio nei minuti finali della prima frazione ma Pepe e compagni riescono a sventare il tentativo di Lukaku e Meunier. Nel mezzo un bruttissimo fallo da dietro di Palhinha su De Bruyne (proteste per il mancato rosso al portoghese).

Nel secondo tempo il Belgio difende con forza il vantaggio

Inizia il secondo tempo e Martinez è costretto subito a sostituire Kevin De Bruyne che al primo scatto ha sentito subito dolore per via di quel fallaccio di Palhinha nella prima frazione. Al suo posto entra Mertens. La grande occasione il Portogallo ce l'ha sui piedi di Diogo Jota che su assist meraviglioso di Cristiano Ronaldo, calcia la palla altissima in area di rigore facendo disperare Santos in panchina. Ma il Portogallo c'è e con Joao Felix va ancora vicino al gol con un colpo di testa. Il Belgio reagisce con una conclusione da lontano di Lukaku ma è sempre il Portogallo a tenere in mano il pallino del gioco.

Ecco perché il ct dei portoghese capisce che quello era il momento buono per affondare il colpo e allora decide di mandare in campo André Silva al posto di Diogo Jota. Il finale di gara è nervoso con tanti interventi al limite. Il Belgio si deve difendere e trova in Courtois un grande alleato in questo senso grazie alla sua parata sul colpo di testa di Ruben Dias sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Guerreiro colpisce il palo all'83' e nonostante la grande forza di volontà, il Belgio riesce a difendere il risultato e portarsi a casa la vittoria e la qualificazione ai quarti di finale dove dovrà affrontare l'Italia di Mancini.

