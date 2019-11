4 nov 2019 09:57

QUEL CARESSA DELLA SERA – IL COMICO GABRIELE CIRILLI LO ATTACCA PER LA TELECRONACA DI BRESCIA-INTER (“TELECRONISTI INTERISTI”) E IL GIORNALISTA DI 'SKY' REPLICA AL VELENO: “CI SONO COMICI CHE NON FANNO RIDERE PIÙ DA 20 ANNI CHE PUR DI AVERE UN PO’ DI FOLLOWER SI METTONO A SCRIVERE DI CALCIO E FANNO I POPULISTI PER QUALCHE LIKE”