QUEL DIAVOLO DI CAIRO! GLI AUSTRIACI DI RED BULL SI SONO FATTI SOTTO PER PRENDERSI IL TORINO, E DI COLPO SPUNTA, PROVVIDENZIALE, ANCHE UN MISTERIOSO COMPRATORE ITALIANO. RISULTATO: IN BASE ALLA LEGGE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA, E PER LA GIOIA DI URBANETTO, IL PREZZO DEL TORO È LIEVITATO...

Estratto dell’articolo di Gianluca Oddenino per “La Stampa”

URBANO CAIRO - STEFANO LO RUSSO

Qualcosa bolle in pentola e non è solo il buon cibo che ieri è stato servito dalla storica trattoria «Losanna» di Masio a quattro clienti speciali, che si sono dati appuntamento tra le colline di Asti e Alessandria per un pranzo di lavoro. Tra questi Urbano Cairo e Stefano Lo Russo, rispettivamente presidente del Toro e sindaco di Torino, che hanno scelto il paese natale del patron granata per vedersi lontani da occhi indiscreti e confrontarsi su tutto quel che sta succedendo nel mondo granata.

dietrich mateschitz 6

Il punto di partenza è stata la situazione del «Robaldo», che la società ha in concessione trentennale dal Comune per trasformare quei campi abbandonati ai confini della città nel nuovo centro sportivo delle giovanili (i lavori sono ancora in corso), ma la sensazione è che nel menù ci sia stato ben altro.

A partire dalla situazione dello stadio Olimpico Grande Torino, il cui affitto scade nel giugno 2025 e su cui gravano le ipoteche legate al fallimento di Cimminelli, fino ad arrivare alle nuove voci di cessione del club.

protesta dei tifosi del torino contro urbano cairo

[…] La verità è che queste sono settimane cruciali per il futuro del Toro e le parole di Cairo dell'altro giorno sono il segnale di un possibile imminente addio, in una partita che inevitabilmente coinvolgerà Lo Russo per la questione stadio. «Io non voglio rimanere a tutti i costi, i ventenni finiscono...», aveva detto il presidente granata mercoledì a Roma durante un evento.

Pesano la contestazione dei tifosi […] e un bilancio economico negativo («Vorrei lasciarlo a qualcuno con quei 20-30 milioni che io non ho e per cui non voglio indebitarmi», aveva aggiunto), mentre a Torino e negli ambienti calcistici si rafforzano le voci di un cambio di proprietà.

che adams del torino beve una red bull

I movimenti della Red Bull sono noti, soprattutto per sviluppare progetti sullo stadio che il Comune vorrebbe vendere, e ora si associano all'ipotesi di un acquisto del club che coinvolgerebbe fondi d'investimento stranieri. Gli occhi sono puntati sull'Arabia Saudita, dove il fondo sovrano Pif avrebbe manifestato anche la volontà di investire nel ciclismo puntando su quella Rcs Sport che organizza il Giro d'Italia (oltre a Milano-Sanremo e Giro di Lombardia) e che ora si sta organizzando in una nuova struttura esterna all'azienda editoriale.

Gli scenari sono in evoluzione, ma sono molto simili a quelli che hanno recentemente coinvolto il Paris Fc. La società francese, infatti, è stata appena acquistata da Antoine Arnault – tramite la sua holding Financière Agache – con una partecipazione azionaria di minoranza della Red Bull.

[…] Il Toro è più di un'opportunità per il brand delle bibite energetiche che ha nel toro il proprio simbolo e che oggi lancerà una maglia speciale del Lipsia in edizione limitata: sarà di un rosso intenso che evoca il granata e verrà indossata dai giocatori contro il Wolfsburg.

red bull paris fc

Al netto delle suggestioni e delle coincidenze, Cairo di fatto ha aperto al suo addio.

«L'ho detto pubblicamente che se arriva uno più ricco e più bravo di me cedo il Torino - ha risposto ieri sulle voci di una cessione imminente -: l'importante è che faccia meglio di me. Io l'ho riportato tra le prime 9-10 squadre negli ultimi 12 anni, ora bisogna guadagnare 2-3 posizioni». Domani eguaglia Pianelli come presidente più longevo dei granata […] e martedì c'è il 118° compleanno della società. Sono giorni storici per il Toro e presto una nuova era può aprirsi.

MANIFESTO FUNEBRE DEI TIFOSI DEL TORINO PER URBANO CAIRO protesta dei tifosi del torino contro urbano cairo torneo skateboard red bull 2 max verstappen e la red bull chris horner red bull dietrich mateschitz 12 antonio sanabria con una red bull - torino