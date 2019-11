QUEL PASTICCIACCIO DELLA LEGA CALCIO - L’AUDIO SEGRETO DELL’ELEZIONE (CONTESTATA) DEL DIMISSIONARIO MICCICHÉ – IL RUOLO DI MALAGO’, LO SCONTRO CON DE LAURENTIIS, LOTITO CHE INVOCA IL VOTO SEGRETO, PREZIOSI CHE INVEISCE E IL VICEPRESIDENTE DELLA ROMA BALDISSONI CHE CHIEDE DI… - ASCOLTA L'AUDIO

Lo stato di salute del calcio italiano è tutto in questo audio. Dopo l’apertura di un’indagine da parte della Procura federale sull’elezione di Gaetano Miccichè a Presidente della Lega (18 marzo 2018) e le sue dimissioni (19 novembre 2019), la registrazione che Business Insider Italia pubblica in esclusiva mostra come la Serie A sia spaccata e incapace di darsi una qualsiasi governance. Peggio, non sembra in grado di decidere dove andare nei prossimi anni, ostaggio di 20 presidenti che non vanno d’accordo su nulla.

Nella traccia audio si sente il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, invocare chiarezza, quello del Genoa, Enrico Preziosi, che protesta, dicendo di votare per Miccichè, salvo poi mandare a votare l’ad del Genoa Zarbano per tenersi le mani libere (saranno le sue dichiarazioni a Business Insider Italia a far aprire l’inchiesta della procura).

Giovanni Malagò, presidente del CONI e all’epoca commissario della Lega, chiede invece in ogni modo di non votare a scrutinio segreto perché “c’è un verbale” e perché “l’ho già fatto”. Quello che emerge con chiarezza è che il 18 marzo 2018 c’era un’intesa tra alcune squadre affinché l’assemblea eleggesse Miccichè presidente, ma era evidente che mancasse l’unanimità prescritta dallo statuto. E Malagò fece di tutto per raggiungere l’obiettivo.

I momenti salienti dell’assemblea del 18 marzo scorso

minuto 00.35: Scontro tra il presidente del Coni Malagò e quello del Napoli, Aurelio De Laurentis, il quale dice: “Io preferisco starne fuori” (min. 01.29);

e quello del Napoli, il quale dice: “Io preferisco starne fuori” (min. 01.29); min. 07.50: Malagò chiede l’elezione per acclamazione del presidente;

del presidente; min. 08.55: il presidente della Sampdoria, Ferrero , protesta per il colloquio separato in corso tra de Laurentis e Malagò;

, per il colloquio separato in corso tra de Laurentis e Malagò; min. 09.38: Malagò spiega a Ferrero che deve convincerlo “ sennò salta tutto ”;

”; min. 15.30: Malagò si dice convinto di procedere con lo scrutinio segreto;

min. 16.03: Ferrero si preoccupa dei voti non favorevoli nell’urna, definendo la votazione per scrutinio segreto “ Una buffonata ”;

”; min. 16.27: inizia l’appello nominale;

min. 16.58: Malagò: “ Chi vuole vota davanti a lui (al notaio, ndr) e poi consegna la scheda … , l’ho fatto mille volte nella mia vita”.

(al notaio, ndr) , l’ho fatto mille volte nella mia vita”. min. 17.14: Il segretario Stincardini ribadisce che “ il voto deve essere segreto ”. Malagò risponde: “ C’è gente che è preoccupata ”;

ribadisce che “ ”. Malagò risponde: “ ”; min. 17.52: Ferrero manifesta la paura che non ci siano i voti (i 20 necessari per raggiungere la richiesta unanimità, ndr) nell’urna: “ Se fa 18 è finita ”;

”; min. 18.43: Lotito richiama il voto segreto e Preziosi inveisce : “Che te ne frega, se tutti so’ d’accordo?”. Lotito risponde: “ Allora fallo palese… è nullo! ”.

richiama il voto segreto e : “Che te ne frega, se tutti so’ d’accordo?”. Lotito risponde: “ ”. min. 20.56: Il presidente Preziosi non partecipa al voto, manda al suo posto l’ad del Genoa Zarbano .

.

min. 28.10: Il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni richiama le due precedenti assemblee informali tenutesi per concordare la candidatura di Micciché e chiede a tutti i presenti di rinunciare allo scrutinio segreto per evitare l’imbarazzo della mancanza della necessaria unanimità.

richiama le due precedenti assemblee informali tenutesi per concordare la candidatura di Micciché e per evitare l’imbarazzo della mancanza della necessaria unanimità. min. 29.14: Malagò chiede: “ Si può fare? ”. Baldissoni invita chi non ha votato Micciché a dirlo apertamente;

”. Baldissoni invita chi non ha votato Micciché a dirlo apertamente; min. 33.15: dall’assemblea dicono di aprire le schede (votate e chiuse nell’urna, ndr) e verificare i voti (e l’esistenza dell’unanimità necessaria, ndr). Malagò dichiara che: “Le schede non si aprono più…”. Nicoletti precisa che l’elezione non è avvenuta per acclamazione, ma per spontanea dichiarazione avvenuta dopo la votazione segreta.

