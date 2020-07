QUESTA E' GIUSTIZIA? IN APPELLO CHIESTI SOLO 16 ANNI DI CARCERE PER I DUE CRIMINALI CHE SPARARONO A MANUEL BORTUZZO – GLI IMPUTATI NON VOLEVANO UCCIDERE IL NUOTATORE, MA LO HANNO SCAMBIATO PER UN TIZIO CON CUI ERA SCOPPIATA UNA RISSA ALL'O'CONNELL IRISH PUB DEL QUARTIERE AXA - UNO DEI PROIETTILI HA FERITO IN MODO GRAVE LA GIOVANE PROMESSA AZZURRA DEL NUOTO, CHE ORA E' SULLA SEDIA A ROTELLE...

G.D.S. per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

manuel bortuzzo

Per i due attentatori che con un colpo di pistola hanno costretto sulla sedia a rotelle il ventenne nuotatore Manuel Bortuzzo, la Procura generale ha chiesto la conferma in appello della sentenza a 16 anni di reclusione. Il verdetto è previsto per il 23 luglio.

Sotto processo sono Lorenzo Marinelli, 25 anni, e Daniel Bazzano, 26 anni. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, arrivata al termine del rito abbreviato, il gup ha sottolineato che «deve evidenziarsi come nessun particolare tratto positivo possa cogliersi nella condotta degli imputati».

manuel bortuzzo 4

L'agguato risale al 3 febbraio del 2019. Marinelli e Bazzano, quella notte, aggrediscono Bortuzzo e la sua ragazza Martina mentre stanno comprando le sigarette a un self service. Marinelli e Bazzano non vogliono uccidere il nuotatore, ma lo scambiano per uno di quelli che qualche minuto prima li ha umiliati in una rissa scoppiata all'O'Connell Irish pub. I due imputati escono con le ossa rotte dalla lezione subita all'interno del locale. E giurano vendetta.

manuel bortuzzo il pub dove e' iniziata la rissa

Qualcuno la deve pagare. Iniziano a girare con un motorino per il quartiere Axa. Ma tornare sul luogo della rissa è impossibile per la presenza delle forze dell'ordine, richiamate sul posto dalla confusione. Così finiscono per muoversi a caso. Arrivati in piazza Eschilo vedono due giovani di spalle alla macchinetta delle sigarette. Si avvicinano.

lorenzo marinelli 2

Uno tra Marinelli e Bazzano grida «aho!», rivolgendosi ai due giovani. Che non fanno nemmeno in tempo a voltarsi. A sparare tre colpi è Marinelli, mentre Bazzano guida. Uno dei proiettili ferisce in modo drammatico la giovane promessa azzurra del nuoto, Bortuzzo, tuttora sulla sedia a rotelle, parte civile nel processo con l'avvocato Massimo Ciardullo. Queste le contestazioni avanzate ai due imputati: duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, porto, detenzione e ricettazione della pistola calibro 38, rissa. Il gup li ha a suo tempo prosciolti dall'aggravante dei futili motivi.

daniel bazzano 2 bortuzzo cover bortuzzo barelli lorenzo marinelli 3 rosolino bortuzzo manuel bortuzzo lorenzo marinelli 1 lorenzo marinelli daniel bazzano 1 daniel bazzano il video messaggio di manuel bortuzzo 4 manuel bortuzzo il pub dove e' iniziata la rissa 3 manuel bortuzzo 6 bortuzzo manuel bortuzzo