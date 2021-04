QUESTA SUPERLEGA NON S’HA DA FARE - ARRIVA IL NIET DELLA COMMISSIONE EUROPEA: "IL PROGETTO E’ CONTRARIO AI VALORI UE. NON C'È SPAZIO PER RISERVARE LO SPORT A POCHI CLUB RICCHI E POTENTI" – IL DURISSIMO COMUNICATO DELL’UEFA E DELLE FEDERAZIONI: “UN PROGETTO CINICO, QUANDO E’ TROPPO E’ TROPPO” – E INFANTINO, GRANDE NEMICO DEL PRESIDENTE UEFA CEFERIN? ANCHE LA FIFA STRONCA IL PROGETTO SUPERLEGA...

(ANSA) - Anche la Fifa, il governo del calcio mondiale, boccia l'idea della Super Lega annunciata dai 12 principali club europei, compresi Juventus, Milan e Inter. "In questo contesto - annuncia in un comunicato - la Fifa non può che esprimere la sua disapprovazione per una "lega separatista europea chiusa" al di fuori delle strutture calcistiche internazionali e che non rispetti i nostri principi, a favore della solidarietà nel calcio e di un modello di ridistribuzione equa che può aiutare a sviluppare il calcio come sport, in particolare a livello globale".

"La Fifa - aggiunge l'organo di governo del calcio mondiale - è a favore della solidarietà del calcio e di un modello equo di ridistribuzione della ricchezza che possa aiutare la crescita del calcio come sport, particolarmente a livello globale: la crescita del calcio a livello mondiale è la missione primaria della Fifa. Nella nostra visione, secondo i nostri statuti, ogni competizione nazionale, regionale o globale deve sempre riflettere i principi chiave di solidarietà, inclusività, integrità e equa ridistribuzione finanziaria.

I governi del calcio dovrebbero impiegare ogni mezzo, legale, sportivo e diplomatico, per assicurarsi che i principi rimangano quelli. La Fifa sostiene - conclude il comunicato - l'unità del mondo del calcio e richiama tutte le parti coinvolte in questa accesa discussione ad un dialogo calmo, costruttivo ed equilibrato per il bene del gioco, nello spirito della solidarietà e del fair play. La Fifa farà ovviamente tutto il necessario per contribuire ad andare avanti con armonia, nell'interesse generale del calcio".

SUPERLEGA: SCHINAS, PROGETTO È CONTRARIO AI VALORI UE

(ANSA) - "Dobbiamo difendere un modello di sport europeo basato sui valori, basato sulla diversità e l'inclusione. Non c'è spazio per riservarlo ai pochi club ricchi e potenti che vogliono legami stretti con tutto ciò che le associazioni rappresentano: campionati nazionali, promozione e retrocessione e sostegno al calcio dilettantistico di base". Così su Twitter il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas commentando le notizie sulla nascita della Superlega. "Universalità, inclusione e diversità sono elementi chiave dello sport europeo e del nostro stile di vita europeo", aggiunge Schinas.

«PROGETTO CINICO QUANDO È TROPPO È TROPPO»

Dal "Corriere dello Sport"

Ecco il comunicato congiunto diffuso ieri dall’Uefa con altre istituzioni del calcio europeo:

«La Uefa, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola (Rfef) e La Liga, la Federcalcio italiana (Figc) e la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la creazione di una cosiddetta Super League chiusa.

Se ciò dovesse accadere, teniamo a ribadire che resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull’interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà.

Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altrimenti. Come annunciato in precedenza dalla Fifa e dalle sei Federazioni, ai club in questione sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale, e ai loro giocatori potrebbe essere negata l’opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali.

Ringraziamo quei club di altri Paesi, in particolare i club francesi e tedeschi, che hanno rifiutato di iscriversi. Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo».

