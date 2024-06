QUESTI SI AMMAZZANO DI BOTTE! GLI EUROPEI INIZIANO CON L'INCUBO HOOLIGANS: DOMENICA A GELSENKIRCHEN C’E’ SERBIA-INGHILTERRA E DAI BALCANI SONO IN ARRIVO CENTINAIA DI ULTRAS VIOLENTI (E FILO PUTIN) - IL CAPO DELLA POLIZIA DELLA CITTA’: “IL RISCHIO DI SCONTRI C’È, MA SIAMO MOLTO PREPARATI” – LA COINCIDENZA CON IL 25ESIMO ANNIVERSARIO DEI BOMBARDAMENTI NATO SU BELGRADO, IN CUI LA GRAN BRETAGNA GIOCÒ UN RUOLO CHIAVE…

Davide Chinellato per gazzetta.it - Estratti

ultras della serbia

La polizia di Gelsenkirchen ha già provato a tranquillizzare tutti, ma la prima partita dell’Europeo nella città dello Schalke 04, Serbia-Inghilterra di domenica alle 21, è già considerata la più a rischio incidenti di tutto il torneo. Da una parte c’è la storia recente dell’Inghilterra nel torneo continentale, con gli scontri prima della finale 2021 contro l’Italia a Wembley una ferita ancora aperta.

Dall’altra c’è la Serbia, che domenica a Gelsenkirchen potrebbe avere 500 dei suoi tifosi più violenti, pronti a cercare lo scontro con gli inglesi. “Il rischio di scontri c’è, ma siamo molto, molto preparati” ha raccontato Peter Both, il capo della polizia della città.

Non ci sono solo idea o storia recente per il bollino rosso di questa partita. La polizia di Gelsenkirchen si aspetta almeno 40.000 tifosi inglesi, in quella che sarà la prima partita di un grande torneo più accessibile dal 2016 (nei mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022 c’erano restrizioni, le tappe inglesi dell’Europeo 2020 erano nel mezzo del Covid).

Fonti di intelligence prevedono che dalla Serbia arriverà un numero decisamente importante ma comunque preoccupante di tifosi violenti. Gelsenkirchen, la città più piccola in cui si gioca Euro 2024, e il fatto che la partita cominci alle 21 aumentano il fattore di rischio, come la storia di scontri tra il pubblico di recenti sfide giovanili tra Inghilterra e Serbia oltre alle tensioni per l’invasione della Russia in Ucraina (la parte più violenta del tifo serbo è allineata con le posizioni di Putin) e il 25° anniversario dei bombardamenti Nato su Belgrado, in cui la Gran Bretagna giocò un ruolo chiave.

MANIFESTAZIONI PRO PUTIN IN SERBIA

(…)

ultras della serbia