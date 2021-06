QUESTO EUROPEO LO PUO’ PERDERE SOLO LA FRANCIA – GERMANIA KAPUTT: UN AUTOGOL DI HUMMELS FA GODERE I BLUES (A CUI LA VAR TOGLIE DUE GOL PER FUORIGIOCO) - LA SQUADRA DI DESCHAMPS (APPARENTEMENTE) SENZA PUNTI DEBOLI: MBAPPE' ATOMICO, KANTE' PER CUI VALE IL DETTO DI LINEKER ("IL 70% DEL PIANETA TERRA È COPERTO DALL'ACQUA, IL RESTO DA KANTE'") E UN POGBA DA URLO: RUEDIGER PER FERMARLO RICORRE ANCHE A UN MORSO - FUORI PROGRAMMA PRIMA DEL FISCHIO D’INIZIO: UN PARACADUTISTA PIOMBA IN CAMPO, DUE FERITI – VIDEO

Da gazzetta.it

FRANCIA GERMANIA 4

Vince la Francia, non perde la Germania. Quella che doveva essere la partita clou della fase a gironi non delude le aspettative. L’1-0 premia la squadra di Deschamps grazie a un’autorete di Hummels al 20’ ed è un verdetto giusto per quanto visto in campo. Ma la Germania non è mai uscita dalla partita, creando anche alcune occasioni per il pari. La Francia si è confermata la squadra migliore del torneo: priva di punti deboli, ha dei giocatori in grado di cambiare sempre la partita.

FRANCIA GERMANIA

Attacco atomico, centrocampo di granito con Pogba e Kanté, due centrali difensivi solidi e due eccellenti terzini. Bene anche i tedeschi, che non hanno sbandato dopo lo svantaggio e con Mueller e Gnabry hanno fallito chance favorevoli. Non che la Francia sia stata a guardare, come testimoniano il palo di Rabiot (ma siamo sicuri che fosse lo stesso visto con la maglia della Juve?) e tre occasioni in cui Mbappé, che forse meritava anche un rigore nella ripresa, avrebbe potuto raddoppiare. La Var ha anche tolto, peraltro giustamente, due gol ai Blues per fuorigioco.

FRANCIA GERMANIA

Oltre al livello delle giocate, nel contesto di un ritmo non forsennato ma comunque elevato, le due squadre hanno confermato una certa solidità di fondo. Le occasioni concesse nascono dalla qualità degli avversari, non da errori delle difese. Anche l’autogol di Hummels arriva da una palla immaginifica di Pogba e da un cross pericoloso di Lucas Hernandez, meno appariscente del fratello Theo ma giocatore molto più completo. Alla Germania manca forse una grande punta: Werner, entrato nel finale non è esattamente una sentenza. Sull’altro fronte invece Deschamps ha Mbappé e Benzema, sostenuti da Griezmann: decisamente la squadra da battere.

PARACADUTISTA

Da fanpage.it

FRANCIA GERMANIA PARACADUTISTA

Fuori programma in occasione del big match tra la Francia e la Germania valido per la prima giornata degli Europei. Poco prima del fischio d'inizio, sul terreno di gioco dell'Allianz Arena di Monaco è atterrato un paracadutista. Colpite dall'elica del mezzo due persone che hanno riportato ferite. L'uomo è stato immediatamente arrestato. Si tratta di un attivista di Greenpeace.

Improvvisamente spettatori e giocatori hanno alzato gli occhi al cielo, proprio quando tutto era pronto per dare il via alle ostilità di Francia-Germania. Tutti si sono fermati a guardare un paracadutista che a sorpresa ha fatto irruzione nell'impianto tedesco, scendendo a poco a poco dal cielo. Qualcosa però è andato storto, visto che l'uomo ha calcolato male i tempi e i modi dell'atterraggio, finendo per travolgere due persone con l'elica del suo mezzo. Ad avere la peggio anche un tecnico di una tv, che è stato colpito alla testa ed è stato soccorso dal medico sociale della Francia.

FRANCIA GERMANIA 1

Una volta atterrato, l'uomo è stato subito circondato in primis da alcuni giocatori della Germania e poi dagli steward che lo hanno portato fuori dal campo. Secondo le ultime indiscrezioni il paracadutista è stato arrestato. Si tratta di un attivista di Greenpeace, la celebre organizzazione non governativa ambientalista e pacifista che ha provato a divulgare un messaggio preciso, ovvero "Kick out oil", ovvero "cacciate il petrolio". Si tratta di un modo di sponsorizzare la campagna di Greenpeace per chiedere ai governi di eliminare il petrolio e il gas nel Mare del Nord, per "proteggere la vita marina". In questo caso però, alla luce del ferimento di due persone, qualcosa è andato decisamente storto.

NAZIONALE CALCIO FRANCIA francia mbappe