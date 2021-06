A QUESTO PUNTO NON ERA MEGLIO RESTARE IN PIEDI? CONTRO IL BELGIO GLI AZZURRI SI INGINOCCHIERANNO SOLO "PER SOLIDARIETÀ CON GLI AVVERSARI" (E DUNQUE SE I BELGI SI FOSSERO MESSI A BALLARE LA MACARENA, I NOSTRI LI AVREBBERO SEGUITI PER SOLIDARIETA’?) - LA FIGC RIBADISCE UFFICIALMENTE CHE NON SI TRATTA DI UN'ADESIONE ALLA CAMPAGNA BLACK LIVES MATTER CONTRO IL RAZZISMO

Enrico Curro' per repubblica.it

Gli azzurri si inginocchieranno venerdì, sul prato dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, prima di Italia-Belgio. L'indicazione filtra da Coverciano e fa seguito alle parole del capitano Chiellini nei minuti precedenti la partita di Londra con l'Austria, quando il veterano della squadra disse che il gesto sarebbe stato automatico, se gli avversari lo avessero fatto, in segno di solidarietà con loro.

La Figc ribadisce ufficialmente che non si tratta comunque di un'adesione alla campagna Black Lives Matter contro il razzismo: sul tema la federazione ha lasciato libertà di scelta alla Nazionale e la scelta dei giocatori è stata appunto illustrata dal capitano prima dell'Austria: "La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi.

Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro". A Monaco, dunque, non sembrano esserci dubbi, perché Lukaku e i suoi compagni hanno aderito alla campagna. La scena prima del fischio di inizio sarà la stessa di Belgio-Portogallo, con i ventidue in ginocchio contro il razzismo. Che dopo l'Europeo, precisa ancora la Figc, "sarà al centro di iniziative apposite, messe in atto dalla Federcalcio".

