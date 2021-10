A QUESTO PUNTO SU QUALE ALTRO CALCIATORE ARGENTINO SI BUTTERA’ LA "CHINA" SUAREZ? INTANTO WANDA NARA RIVELA DI AVER CHIESTO IL DIVORZIO A ICARDI: POI DOPO UNA LETTERA SCRITTA DA LUI HO CAPITO UNA COSA: CHE AVENDO TUTTO, NON HO NIENTE SE NON SONO CON LUI”. LA DECISIONE FINALE SULLA LORO STORIA D'AMORE...

Il "Wandagate" sta tenendo banco ormai da diversi giorni, catalizzando l'attenzione dei media di tutto il mondo. L'ultimo post di Wanda Nara chiude forse definitivamente la questione: la moglie di Mauro Icardi, in un lungo post su Instagram, svela tanti retroscena della vicenda e la decisione finale sulla storia d'amore più seguita dell'ultima settimana.

Wanda Nara, il post integrale"Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto siamo stati bene e quanto siamo stati felici. Dopo quello che è successo, ero molto ferita. Ogni giorno ho chiesto il divorzio a Mauro. Quando ha capito che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se la separazione era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, dovevamo farlo. Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo.

Il giorno dopo mi scrisse una lettera come nessuno mi aveva mai scritto prima: "Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice". Ed è stato allora che ho capito una cosa: che avendo tutto, non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto periodo che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. La cosa importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di mettere fine alla nostra storia di 8 anni, ma con le nostre anime stanche di piangere, ci siamo liberamente scelti di nuovo. Ti amo".

La gioia di Icardi e della sorella di Wanda Nara

Zaira Nara, qualche minuto dopo il post della sorella Wanda, ha pubblicato una storia con la stessa foto e sotto le seguenti parole: "L'amore trionfa sempre, tutto il resto sono solo storie". Wanda ha subito ricondiviso il dolce messaggio della sorella Zaira, così some ha fatto con la storia successiva del marito. Si fa attendere un po' di più, infatti, ma alla fine arriva anche la reazione di Mauro Icardi tra le storie Instagram: un grande cuore rosso sullo scatto di coppia scelto da Wanda per il post principale.

