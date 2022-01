QUI GATTA CI COVID - MA SE DJOKOVIC SI È AMMALATO DI COVID IL 16 DICEMBRE, COME DICONO I SUOI LEGALI, COME MAI HA PARTECIPATO A DUE EVENTI PUBBLICI A BELGRADO (SENZA MASCHERINA) QUANDO DOVEVA ESSERE IN QUARANTENA? – IL TENNISTA SI TROVAVA ALLA PRESENTAZIONE DEI FRANCOBOLLI A LUI DEDICATI DALLE POSTE SERBE E IL GIORNO DOPO ERA STATO ALLA PREMIAZIONE DEI MIGLIORI GIOVANI TENNISTI ORGANIZZATA DALLA ASSOCIAZIONE TENNIS DI BELGRADO...

David Puente per www.open.online

Secondo i suoi legali, Nole Djokovic si ammalò di Covid il 16 dicembre, e per questo ha chiesto e ottenuto l’esenzione dagli organizzatori degli ‘Australian Open’. Ma allora perché lo stesso 16 dicembre e poi il giorno successivo, il numero uno del tennis mondiale ha partecipato a due eventi pubblici a Belgrado? Sappiamo che Djokovic era risultato positivo nel 2020, pertanto si parlerebbe di eventuale seconda infezione.

Il 16 dicembre 2021 il tennista era protagonista indiscusso della presentazione dei francobolli a lui dedicati dalle Poste serbe, come annunciato dallo stesso sito ufficiale: «Alla presenza di Novak Djokovic, PE Post of Serbia ha presentato oggi l’emissione unica dei francobolli commemorativi» si legge nel comunicato del 16 dicembre 2021. Nola aveva pubblicato la foto dell’evento il 17 dicembre su Instagram.

Il giorno dopo lo troviamo fotografato in mezzo a tanti minorenni, e senza mascherina, durante la premiazione dei migliori giovani tennisti organizzata dalla Associazione Tennis di Belgrado. La stessa associazione, tramite i suoi canali social, pubblica le foto il 17 dicembre 2021. L’evento è stato ripreso dai media serbi come Sport.Blic.rs e Kurir.rs (entrambi articoli condivisi dalla pagina Facebook dell’associazione).

Secondo i metadati delle foto, pubblicate nel sito ufficiale dell’associazione, sarebbero state scattate il 17 dicembre 2021 intorno a mezzogiorno, poco tempo prima del post Facebook. La prima foto della galleria del sito risale al 17 dicembre 2021, secondo i metadati. Quanto sarebbe durata la positività?

Secondo quanto riporta il Guardian, la positività del tennista sarebbe stata registrata il 16 dicembre 2021 dall’Istituto di Sanità pubblica della Serbia e che sarebbe durata una settimana. Dal sito serbo Kurir.rs troviamo una curiosa scena che ritrae il tennista mentre giocherebbe sotto la pioggia nelle strade di Belgrado. L’articolo risale al 25 dicembre e riprende un video pubblicato su Instagram lo stesso giorno dall’utente igor.rogan.9.

