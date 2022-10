QUI WANDA CI COVA! COSA HA SCRITTO ICARDI A L-GANTE, IL NUOVO COMPAGNO DI WANDA NARA? – IL RAPPER: “CREDO CHE MI ABBIA MANDATO UN MESSAGGIO, MA NON SO DIRTI COSA CI FOSSE SCRITTO, PERCHÉ È STATO SUBITO CANCELLATO" – MA L-GANTE E WANDA HANNO SCOPATO O E' SOLO MARKETING? LUI RISPONDE: “SO CHE TUTTI VOGLIONO RISPOSTE, MA LASCIATE CHE QUESTA STORIA VADA AVANTI, PIÙ AVANTI DIRÒ TUTTO” (TRADOTTO: PER ORA TROMBANO, POI SI VEDRA’. MAURITO, STACCE!)

In Argentina non si parla d'altro: la fine del rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi e la presunta relazione tra la showgirl e il rapper L-Gante, continua ad infiammare i rotocalchi e le trasmissioni televisive. Il cantante è stato ospite del programma Lam e ha risposto alle domande del conduttore sul rapporto con l'ex compagna di Mauro Icardi: "Non ci conoscevamo - ha detto - tutto è iniziato quando menzionò una mia canzone Penso di averle scritto, poi ci siamo incontrati diversi giorni di fila".

Alla domanda se tra di loro sia successo qualcosa, L-Gante ha risposto con imbarazzo: "E' tutto molto tranquillo. Peso le parole perchè non voglio che esca nulla da me. Non voglio dire qualcosa che possa rovinare tutto e cadere in una trappola. So che tutti vogliono risposte, ma lasciate che questa storia vada avanti, più avanti dirò tutto. Il tempo ti porta dalle persone che ti vogliono bene".

L-Gante e il messaggio di Icardi

A chi insinua che tutta la storia sia una montatura, dice. "Ho letto che molte persone pensano che stiamo facendo solo del marketing. E' qualcosa che non ho mai fatto in vita mia e nella mia carriera". Il rapper ha poi risposto alle domande su Mauro Icardi e sul presunto messaggio ricevuto dall'ex compagno di Wanda Nara. "Se mi ha mai scritto? - ha dichiarato L-Gante - No, o meglio, credo che mi abbia mandato un messaggio, ma non so dirti cosa ci fosse scritto, perchè è stato subito cancellato".

