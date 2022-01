QUI WANDA CI COVA - ICARDI E LA MOGLIE AGENTE DI NUOVO AI FERRI CORTI. L’ATTACCANTE CON IL TESTOSTERONE FUORI CONTROLLO HA SMESSO DI SEGUIRE SUI SOCIAL WANDA E SUCCESSIVAMENTE HA CHIUSO IL SUO PROFILO. LEI SI È MOSTRATA SENZA FEDE NUZIALE AL DITO – DIETRO L’ENNESIMO SCAZZO C’E’ ANCORA LA CHINA SUAREZ. WANDA AVREBBE SORPRESO ICARDI MENTRE…

Da corrieredellosport.it

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo ai ferri corti. Il calciatore del Paris Saint-Germain ha prima smesso di seguire su Instagram la moglie-agente e successivamente ha chiuso il suo profilo social.

Dal canto suo la bionda imprenditrice si è mostrata senza fede nuziale al dito. Tutti indizi che parlano chiaro: tra Wanda e Icardi è di nuovo crisi! I motivi di questo nuovo allontanamento? Al momento i diretti interessati preferiscono tacere ma dall'Argentina arrivano clamorose indiscrezioni. Stando a quanto spifferato dal giornalista Juan Etchegoyen durante il programma Mitre Live ci sarebbe di nuovo lo zampino di China Suarez, l'attrice con la quale Icardi ha flirtato in gran segreto per mesi e che ha poi incontrato in un hotel di Parigi.

Rispunta China Suarez

"La relazione è in una fase complicata e le discussioni sono all'ordine del giorno. Questa volta però è accaduto qualcosa che ha infastidito molto Wanda: c'entra di nuovo China Suarez", ha spiegato il cronista. "La Nara ha sorpreso il marito mentre guardava le ultime foto che l'attrice ha condiviso su Instagram. A quanto pare Icardi non riesce a dimenticare la storia con China", ha aggiunto. "I contratti milionari e la loro passione per il denaro li porta a mostrarsi come una coppia innamorata in pubblico ma la realtà è ben diversa", ha rimarcato il conduttore.

L'accordo Wanda-Icardi

Non è la prima volta che Etchegoyen parla di un rapporto, quello tra Wanda e Icardi, ormai morto e sepolto e tenuto in piedi solo da accordi economici e figli. Intanto la Suarez si gode il nuovo amore: da qualche settimana è felice accanto all'uomo d'affari spagnolo Armando Mena Navareno.

