La situazione tra Zaira Nara e Jacob von Plessen si fa sempre più complicata. Ora emergono nuovi dettagli, che risalgono al momento di crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Tutto torna a quel giorno a Parigi quando Mauro e Jacob rimasero soli e organizzarono l'incontro tra il giocatore del Psg e China Suarez.

Pampita rivela che anche Jacob aveva organizzato qualcosa: "Quando è scoppiato lo scandalo di Mauro con China Suárez, si diceva che Zaira fosse arrabbiata con suo marito perché aveva aiutato Icardi a tradire Wanda. Il fatto è che la rabbia di Zaira non era solo per questo ma perché anche Jakob era con una ragazza. Le informazioni che abbiamo dicono che sarebbe stato solo per quella notte". La reazione di Zaira? "Non lo sapeva in quel momento, ma quando la bomba di Wanda esplode, Zaira affronta Jakob e dice 'sapevi qualcosa?'".

zaira nara 14

Intanto attraverso le storie su Instagram, Zaira Nara ha pubblicato un video in cui si vede pronta ad un impegno lavorativo, ma quello che colpisce è il brano che ha scelto per accompagnare le immagini. "Ero con qualcuno, ma ora sono libera. Destinata a rivivere i vecchi tempi, non esco da molto tempo, dimmi dove sei". La modella conferma di essere di nuovo single e pronta ad innamorarsi?

