"NEL 2013 AVREI DOVUTO VINCERE IL PALLONE D'ORO. HO PERSO PER UNA DECISIONE POLITICA" - FRANCK RIBERY SI LEVA QUALCHE MACIGNO DAGLI SCARPINI: "FU INGIUSTO. QUELLO FU UN ANNO INCREDIBILE PER ME. ALLUNGARONO I TEMPI DI CONSEGNA DEI VOTI, SUCCESSE QUALCOSA DI STRANO. "PERCHÉ HO LASCIATO LA NAZIONALE? NEL 2014 ERA SUCCESSO QUALCOSA DI BRUTTO. NON FUI RISPETTATO COME UOMO. IO SONO CORRETTO CON TUTTI, MA SE MI MANCANO DI RISPETTO MI ARRABBIO…"