"UN'ALTRA STAGIONE BUTTATA IN CHAMPIONS LEAGUE, COME ABBIAMO FATTO A PERDERLA CON 2 GOL IN PIÙ?" - I TIFOSI DEL MANCHESTER CITY SONO IMBESTIALITI PER L'ELIMINAZIONE DEI "CITIZENS" PER MANO DEL REAL MADRID: NEL MIRINO GUARDIOLA, DE BRUYNE E LA DIFESA - " STERLING E GREALISH SONO STATE DELLE TERRIBILI SOSTITUZIONI..." - "DE BRUYNE CONTINUA A SCOMPARIRE NELLE PARTITE IMPORTANTI"

Da www.corrieredellosport.it

Il Real Madrid ha battuto il Manchester City in semifinale e ha raggiunto il Liverpool in finale di Champions League. Per il City si tratta di una clamorosa eliminazione, arrivata prima con due gol a tempo scaduto con la doppietta di Rodrygo al 90' e al 91' e poi con il rigore trasformato da Benzema ai supplementari: una grande delusione per Guardiola e la sua squadra.

E anche per tutti i tifosi della formazione di Manchester che si sono scatenati sui social network dopo il ko a Madrid. I sostenitori del City, infatti, hanno sfogato soprattutto su Twitter la loro frustrazione, criticando in modo particolare il tecnico spagnolo e De Bruyne.

Manchester City, che critiche sui social

Un tifoso ha scritto: "Un'altra stagione buttata in Champions League, come abbiamo fatto a perderla con 2 gol in più? Molto deludente!". Un altro supporter ha aggiunto: "Alcuni di questi giocatori sono stati fenomenali per tutta la stagione ma oggi sono stati protagonisti di una prestazione terribile. Davvero tutti deludenti, anche Guardiola e De Bruyne.".

"Il City ha buttato via una partita. Il Real non ha tirato in porta per 90 minuti. Poi, 2 gol in 2 minuti. Al City è mancata completamente la capacità di gestione del gioco .... 6 minuti dalla fine e concedi 2 reti..." è il messsagio di un altro sostenitore degli inglesi.

Contro Guardiola e De Bruyne

"Sterling e Grealish sono state delle terribili sostituzioni...Scarsa prestazione della difesa che si è spenta" è la critica di un tifoso a Guardiola. Molte critiche anche per De Bruyne che si è "nascosto durante la semifinale di Champions". "De Bruyne continua a scomparire nelle partite importanti" e "De Bruyne è stato terribile" sono altri due commenti, presenti su Twitter, sul belga.

