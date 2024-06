"L'AVVERSARIO DA BATTERE A PARIGI? ME STESSO. ALLE OLIMPIADI SONO IO IL FAVORITO” - MARCELL JACOBS, DOPO L’ORO AGLI EUROPEI DI ROMA, È GASATO A MILLE: "HO FATTO IL BIS COME NEMMENO MENNEA? VOLEVO RESTITUIRE QUALCOSA A QUESTA CITTÀ. A PARIGI NON ARRIVERO’ SOLO PER PARTECIPARE. IL SECONDO POSTO DI ALI? CON LUI CI GIOCHIAMO IL FUTURO. QUESTA È L’ITALIA PIU’ FORTE DI SEMPRE” - VIDEO

Se è un sogno, non svegliateci! Un' altra DOPPIETTA AZZURRA ?? Jacobs oro, Ali argento, nella gara regina. Solo una parola ragazzi: GRAZIE ? Guarda la gara dei 100 metri maschile su RaiPlay ? https://t.co/24x9Pf7q4X#Roma2024 | #GenerationRoma2024 | #Atletica | #Jacobs pic.twitter.com/MVWeQ59jOs — RaiPlay (@RaiPlay) June 8, 2024

marcell jacobs dopo la vittoria sui 100 metri agli europei di roma

Il campione olimpico dei 100 metri dopo l'oro agli Europei di Roma: "Ho fatto il bis come nemmeno Mennea? Volevo restituire qualcosa a questa città. La nostra Olimpiade di Tokyo ha fatto aprire gli occhi a tanti atleti, i giovani azzurri non scendono in pista solo per partecipare. Il nuovo coach Rana Reider mi ha dato tanto"

JACOBS

Marcell Jacobs dà a tutti appuntamento a Parigi, finale olimpica dei 100 metri piani, 4 agosto: "L'avversario da battere a Parigi? Me stesso, quando riuscirò a lasciarmi andare allora potrò correre veramente. Alle Olimpiadi sono io il favorito, non arriverò lì solo per partecipare», ha aggiunto dopo aver vinto l'oro nei 100 metri all'Europeo di Roma.

marcell jacobs

"Avevo detto che l'obiettivo era vincere l'Europeo in casa, davanti al mio pubblico - ha spiegato il campione olimpico in carica - Agli 80 metri ho iniziato a sentire crampi al polpaccio e non sono riuscito a spingere come avrei voluto, ma sono contento. Ora continuiamo a lavorare". Da Marcell anche un grande applauso ad Ali, argento, e a tutta la Nazionale di atletica: "Questa è l'Italia più forte di sempre: con Ali ci giochiamo il futuro. Sono tutti determinati, puntano a vincere, non a partecipare".

jacobs rana reider marcell jacobs 1