"C'È CHI ENTRA IN CHAMPIONS SOLO PERCHÉ NOI SIAMO STATI PENALIZZATI" - MAX ALLEGRI SI DIFENDE DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL MILAN E LE VOCI SU UN SUO POSSIBILE ADDIO A FINE ANNO - "LA STAMPA" DEGLI ELKANN FA LE PULCI AD "ACCIUGHINA", RICORDANDO CHE I BIANCONERI HANNO PERSO 10 PARTITE IN CAMPIONATO PER LA PRIMA VOLTA DAL 2010-11, QUANDO C'ERA GIGI DEL NERI: "LA POSIZIONE DI MAX SI FA SEMPRE PIÙ IN BILICO. I FISCHI DEI TIFOSI CERTIFICANO UNA DELUSIONE SEMPRE PIÙ FORTE E ANCHE QUESTO PESERÀ NEI FUTURI RAGIONAMENTI DELLA SOCIETÀ…"

MASSIMILIANO ALLEGRI

1. ALLEGRI, 10 KO COME DEL NERI

Estratto dell'articolo di Gianluca Oddenino per “La Stampa”

[…] la Juventus fatica a capacitarsi dei numeri che la squadra di Massimiliano Allegri sta collezionando in un campionato sempre più horror, visto che dieci sconfitte in Serie A non si vedevano dalla stagione 2010/11. C'era Gigi Del Neri sulla panchina bianconera e la Juve rimase fuori dalle coppe al termine di un'annata da dimenticare, mentre il tecnico friulano salutò a fine stagione per fare posto ad Antonio Conte.

massimiliano allegri

[…]la posizione di Allegri si fa sempre più delicata e in bilico, visto che questo era l'ultimo appello da non fallire per restare aggrappati all'Europa e dare un segnale di riscossa. «La nostra stagione è finita a Siviglia – dice il tecnico livornese -, a livello mentale è così. Non ha senso parlare dell’annata, veramente anomala, ma un altro gruppo avrebbe fatto 50 punti e noi 69 punti: sono orgoglioso dei ragazzi e abbiamo fatto quello che dovevamo anche col Milan». Le critiche vengono respinte con forza. «È una stagione anomala – ripete - e non accettiamo chi dice che dovevamo fare un’altra stagione: sul campo saremmo ancora dentro la Champions e ci sono squadre entrate in Champions perché ci hanno tolto 10 punti».

MASSIMILIANO ALLEGRI

[…] I fischi dei tifosi certificano una delusione sempre più forte e anche questo peserà nei futuri ragionamenti della società, in vista dell'incontro programmato tra una settimana.

Lunedì 5 giugno sarà il giorno dei bilanci e del nuovo progetto, in attesa di capire se Allegri sarà ancora della partita. «Non sono stupido – si difende - e tornando sapevo che sarebbe stato difficile vincere di nuovo. Abbiamo fatto un buon lavoro, con cinque giovani patrimonio del club in campo, e per ripartire c’è una buona base. Non è tutto da buttare, non facciamo l’errore di non tenere il buono che c’è stato quest’anno e speriamo che prima del 20 agosto ci dicano se succede qualcosa».

[…]

2. JUVE, ALLEGRI: 'NON ACCETTIAMO LE CRITICHE, C'È CHI È IN CHAMPIONS SOLO GRAZIE ALLA PENALIZZAZIONE'

Estratto da www.calciomercato.com

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Milan:

allegri

"Dopo la partita ho pensato ai ragazzi, hanno fatto una stagione importante da chiudere bene a Udine. Non l'auguro a nessuno, davvero. Abbiamo fatto quello che potevamo fare, l'annata anomala è sotto gli occhi di tutti. Se ci criticano perché siamo fuori, dobbiamo accettare ma non accettiamo, abbiamo fatto 69 punti quando chiunque ne avrebbe fatti 50 e saremmo ancora dentro la Champions. La stagione è finita a Siviglia per quelle che sono le energie mentali. Giroud ha fatto un gol straordinario, ma non ha senso parlarne".

[…]

MAX ALLEGRI ALLENATORE DELLA JUVENTUS

AL TIMONE

"Credo sia stato fatto un buon lavoro, abbiamo lanciato 5 giovani. Purtroppo non siamo in Champions ma questo non è colpa nostra. Se avessi voluto vincere, sarei andato da altre parti. Ci sono delle squadre che sono state sei anni senza entrare nelle prime quattro, la nostra stagione è semifinale di Europa League, terzo posto sul campo e semifinale di Coppa Italia. Il calcio dà e toglie, quest'anno ci ha tolto molto e grazie a questo ci sono squadre che sono entrate in Champions".

[…]

