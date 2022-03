"L'ELIMINAZIONE DEL PSG È COLPA DI DONNARUMMA" – FABIO CAPELLO STRONCA "PAPERUMMA" (SENZA IL SUO ERRORE IN FASE DI CONTROLLO NON SI SAREBBERO NEMMENO CREATI I PRESUPPOSTI PER CONSENTIRE A BENZEMA DI RECUPERARE IL PALLONE) – “FINO A QUEL MOMENTO NON ESISTEVA IL REAL MADRID. ADESSO A PARIGI NON SO COME SE LA PASSERÀ” - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

donnarumma meme

Il Psg si lamenta per il possibile fallo subito ad opera di Benzema, ma resta il fatto che senza quell'errore di Gianluigi Donnarumma in fase di controllo non si sarebbero nemmeno creati i presupposti per consentire al francese di recuperare il pallone.

Capello su Donnarumma

Uno sbaglio grave, quello del portiere del Psg contro il Real Madrid, sottolineato anche da Fabio Capello nel salotto post-partita di Sky Sport: "C'è da preoccuparsi. Adesso a Parigi non so come se la passerà. Questa eliminazione è sua. Fino a quel momento non esisteva il Real Madrid".

Psg, rissa sfiorata tra Donnarumma e Neymar dopo il ko col Real Madrid

FABIO CAPELLO

Al termine della partita, lo spogliatoio del Psg era una polveriera. Secondo quanto racconta il quotidiano spagnolo Marca, Neymar se la sarebbe presa ferocemente con Donnarumma proprio per l'episodio che ha portato alla rete del momentaneo pareggio dei padroni di casa. L'ex portiere del Milan, però, non avrebbe inghiottito il rospo e avrebbe replicato prontamente prendendosela con la stella brasiliana per il modo in cui ha perso il pallone in occasione del secondo gol del Real Madrid. Tra i due sarebbero volate parole grosse e sarebbero andati a centimetri dallo scontro. Una rissa sfiorata ed evitata solo grazie al pronto intervento dei compagni che si sarebbero messi in mezzo per evitare il confronto fisico.

benzema donnarumma benzema donnarumma messi con mbappe e neymar

DONNARUMMA 1 gigio donnarumma