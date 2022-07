"C'È UNA FINESTRA DA QUATTRO A SEI ORE IN CUI NON RIESCO A RICORDARE NULLA"

Da www.corrieredellosport.it

mary sophie harvey 6

Denuncia inaspettata della nuotatrice canadese Mary-Sophie Harvey. La sportiva ha affermato di essere stata drogata a una festa durante l’ultima sera ai Mondiali di nuoto di Budapest, che si sono conclusi lo scorso 25 giugno. Harvey ha raccontato che "c'è una finestra da quattro a sei ore" in cui non riesce a ricordare nulla e che quando si è svegliata si è ritrovata con una costola incrinata e con una commozione cerebrale.

mary sophie harvey mostra i lividi sul corpo dopo essere stata drogata 1

In più la nuotatrice che a Budapest ha conquistato un bronzo in staffetta (4X200) ha "dozzine di lividi" sul suo corpo. "Non mi sono mai vergognata così tanto", ha aggiunto senza precisare se sia stata violentata o meno.

Mary-Sophie Harvey in ospedale

Dopo l'accaduto Mary-Sophie Harvey si è recata in ospedale dove medici e psicologi hanno fatto il possibile per aiutarla. La ragazza ha ammesso che i medici le hanno detto che "succede più spesso di quanto pensiamo, e che in un certo senso sono stata fortunata a uscirne con un'incrinatura a una costola e una piccola commozione cerebrale".

Ha incontrato anche uno psicologo che "mi ha aiutato a curare alcune delle paure che avevo, ma purtroppo non tutte". Dopo la denuncia della campionessa l'ente mondiale del nuoto, la Fina, ha fatto sapere di aver avviato un'indagine.

mary sophie harvey 5 mary sophie harvey 4 mary sophie harvey mostra i lividi sul corpo dopo essere stata drogata 2 mary sophie harvey 1 mary sophie harvey 10 mary sophie harvey 2 mary sophie harvey 3 mary sophie harvey 8 mary sophie harvey 7 mary sophie harvey 9 mary sophie harvey mostra i lividi sul corpo dopo essere stata drogata 3